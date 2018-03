Teatrikando

Por BENJAMIN BERNAL



MAS AVANCES DE LA PREMIACION APT, Agrupación de Periodistas Teatrales

Cada año es complicado ir dando a conocer las ternas y finalistas en la correspondiente entrega de Premios, así que le voy a transcribir ternas que usted encontrará en el programa de mano. Es una fecha muy especial porque cumplimos 35 años de ver el año escénico y dar reflectores a cada unos de ellos, aunque en realidad la terna es la ganadora. El Premio Juan José Gurrola para Director en Teatro de Búsqueda será para Richard Viqueira, por 140; Arneth Cohen, La culpa la tiene Cyrano, o para Ray Nolasco, Shalom. El Premio que lleva el nombre de don Ignacio López Tarso, para mejor Actor, estará entre: César Evora, Variaciones enigmáticas; Juan Manuel Bernal, Macbeth o para Joaquín Cosío, La desobediencia de Marte. Lo mismo la estatuilla que lleva el nombre Premio Silvia Pinal, para Mejor Actriz: Evangelina Martínez, La Nena; Lisa Owen, Macbeth o CassandraCiangherotti, Romeo y Julieta. A veces la terna es más amplia, como en este caso: Premio Maria Douglas, Actriz en Monólogo: Natalia Sosa, La realidad de Pitzi; Zaide Silvia Gutiérrez, Hasta la china fueron a dar mis mechas con el ventarrón; Teresa Selma, Mujer no reeducable, o bien, Beatriz Moreno, En la esquina de las desdichas.

¿Quiénes saldrán con una estatuilla en la mano?

ESTRENARON LOS MISERABLES

Cada vez que se estrena encierra varias sorpresas, este año tiene varios cambios: el círculo giratorio formaba un remolino para caer en las profundidades, ahora es contra un ciclorama; lo mismo, varios traslados eran con la ayuda de este círculo que ahora no se usa; el niño era baleado entre la barricada y el público, ahora el ejército realista no lo vemos porque está en el horizonte y tiene varios instantes de alto impacto cuando hacen sentir los disparos por toda la inmensa sala; coinciden con un haz de luz y cae el revolucionario en turno. Los efectos especiales hacen sentir avance en la producción, las voces son cuidadas y llegan con limpieza hasta nuestros oídos, si, quizá un poco larga, pero el espectador sale satisfecho por haber visto, escuchado, sentido a Daniel Diges, Nando Pradho, Morena Valdés y Clara Verdier, entre muchos. Es difícil acudir a una obra que esta fresca en la memoria, difícil no comparar la escena con la actual, no lo haré, para no meter ideas a quienes no la han visto; además de que siempre defenderé: el montaje actual es único e incomparable.

¡QUE MES! EL PRIVILEGIO DE MANDAR Y LA FIACA

El privilegio de mandar estrenó en un teatro de Puebla y Cuauhtémoc, en vivo y con libreto distinto, disfruté mucho las virtudes teologales de nuestros políticos, los albures de alto octanaje, les recomiendo la vean, estarán un mes en la Ciudad de México y salen de gira Eduardo España, Pierre Angelo, Héctor Sandarti, Dalilah Polanco, Claudio Herrera, Alfonso Villalpando y Christian Ahumada. No tienen igual.

Vi La fiaca, excelente trabajo de Luis Manuel Ávila, Violeta Isfel, Ricardo Hill, quienes encabezan: excelentes todos en el Telón de Asfalto. La hizo Sergio Corona, ¿recuerdan?

​