Teatrikando

Entrega de Premios APT

Como cada año han empezado a reserva sus lugares los medios informativos y Artista para la XXXV Entrega de Premios de la Agrupación de Periodistas Teatrales.

Así que les describiremos lo que podremos ver y disfrutar el próximo 9 de abril desde las 19:30 en el lobby del Centro Teatral Manolo Fábregas escucharemos jazz y comedia musical. A las ocho pasaremos a la sala a ocupar nuestras localidades, para ver un desfile de personalidades que tienen un lugar en el Olimpo teatral, verdadera lluvia de estrellas; deseamos que todos hayan leído nuestros comunicados que han aparecido en diversos medios y se ha declarado en entrevistas.

Aquí van en perfecto desorden: Jesús Ochoa, Queta Lavat, Pepe Alonso; Bajo Terapia , Privacidad , Patricio Castillo, Juan Carlos Colombo, Luz Ramos, Emiliano Zurita Bach, Mónica Dionne, Variaciones enigmáticas , El Padre , Un acto de Dios , Dos más dos , Macbeth, La desobediencia de Marte, La nena, Romeo y Julieta, Conversaciones con mamá, Un dia en particular, Divino Pastor Góngora.

Richard Viqueira, Yolanda Ventura, Adal Ramones, Arturo Amaro, Zaide Silvia Gutiérrez, Natalia Sosa, Teresa Selma, Artyuro Beristáin, Arath de la Torre, Alex Gou, Mario Iván Martínez, Elaine Haro, Bety Moreno, Aventurera , Eduardo Partida, Anahí Allué, Laura Luz y aquí me detengo, porque la lista es larga y es muy grato que haya un poco de misterio. Habrá dos homenajes: Virginia Gutiérrez y Mauricio Herrera.

Las obras o artistas que ya están designadas para ganar una estatuilla (firmada por Ariel de la Peña): Alex Gou, Billy Elliot , Elaine Haro, Esquizofrenia , Luz Ramos, Emiliano Zurita Bach, Josefa el Musical de México , Susana González, Pedro Kominik, aquí dejamos la lista de super talentos.

La 35 Ceremonia de Aniversario servirá para que nos veamos todos los amigos que hemos tratado a lo largo de una vida de trabajo informativo, La escena mexicana tendrá la oportunidad de platicar entre ellos y también de ser entrevistados.

Agradecemos nuevamente el apoyo de doña Fela Fábregas y Manolo Sánchez Navarro, de los patrocinadores, porque el éxito logrado por APT es la resultante de la amistad y respaldo desinteresado.

EL PRIVILEGIO DE MANDAR

Le conté a usted que el programa televisivo estrenó su versión teatral, si, en el conjunto de Puebla y Cuauhtémoc, colonia Roma, me encontré con uno de ellos y me comentó que fueron al Senado. México tiene una gran tradición en la farsa política, desde los tiempos del GordoBeristain, Delia Magaña y Cantinflas, que vieron llegar a Palillo , Resortesy TinTan , en fin, nos gustan los comediantes que se arriesgan a expresar lo que nosotros pensamos ¿nos caen bien o mal nuestros políticos? El guion de la obra, por cierto, no tiene falla.

No se los pierda.