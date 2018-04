Teatrikando

BENJAMÍN BERNAL

Virginia Gutiérrez y Mauricio Herrera fueron homenajeados por APT

La Agrupación de Periodistas Teatrales les entregó una estatuilla por su fecunda labor en los escenarios: Virginia Gutiérrez tiene una gran cantidad de apariciones en la TV, Destilando amor es de las más recientes, La rosa de Guadalupe, Mujer casos de la vida real. Películas: Yerma, Recuerdos del porvenir entre muchas. En cuanto a teatro, recordamos El vestidor, El candidato de Dios, Yerma, Fuenteovejuna, Las alas del pez, le ha tocado recorrer todos los géneros, autores y temas. A su esposo, Luis Gimeno, le conoció en el norte de la República y tuvieron como amigo de toda la vida a Pepe Solé, que también es otro de los grandes pilares del teatro de los siglos XX y XXI.

Mauricio Herrera es un artista versátil, actúa, dirige, produce, canta, entre otras habilidades. Es arquitecto de profesión, empezó a trabajar con Juan José Gurrola, que también cursaba esa carrera, vemos en su historial que empieza con La paz de la buena gente y avanza en lo que se denominaba Teatro Experimental, más tarde salta a lo comercial, la televisión, cine, hasta producir sus propios espectáculos. Ha sido conductor de TV con un formato de revista, también ha participado en programas televisivos de comedia con Héctor Suárez, le empiezan a llamar el comediante más fino de México, porque no necesita de albures, dobles sentidos ni lenguaje fuerte, el talento se debe imponer a la tosquedad.

Así APT rindió homenaje a sus amigos de toda la vida, ya que los habitantes del planeta teatral, rara vez se van a otro lugar. Alex Gou recibió dos preseas: por la obra musical Billy Elliot, como productor del año, su equipo recibió: Actriz del año, premio Angélica María por Billy Elliot y Aaron Márquez como actor infantil, es uno de los niños que fueron admitidos a la Academia que tuvo como fin desarrollar jóvenes talentos. Enhorabuena.

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO

Evangelina Martínez ganó la presea APT Silvia Pinal para la Mejor Actriz del año por La Nena, un día antes estrenó la obra de Oscar Wilde en el Venustiano Carranza; usted la recuerda, una serie de mentiras llevan a confundir/aclarar/enredar el enamoramiento de dos jóvenes parejas. Intervienen en este montaje Anabel Ferreira, David Villarreal, Emilio Flores, Evangelina Martínez, Javier de la Vega, Maite Urrutia y Mariajosé Brunet.

La adaptación no es muy eficiente, ya que a veces deja que la obra sea inglesa y en otras mexicana, las referencias, muebles y escenografía -apenas- sugieren la sala, el paseo en la playa, para economizar tiempo y claro, dinero.

Nadie me ha invitado a dirigir, sin embargo voy a opinar: podrían usar ropa neutra y encima vestuario velado, transparente, de plástico o encaje, lo mismo con la escenografía, una sala vieja sólo es una sala vieja, pero los cubos de color neutro servirían a la agilidad y movimientos. Me gustó, el talento de los actores y actrices, nos mantienen entretenidos disfrutando las peripecias que escribió Wilde. Sólo se puede ver los domingos por la tarde, no se la pierda.