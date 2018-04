Teatrikando

Por BENJAMIN BERNAL



El Box como el Teatro, es color, luz, reverberancia

Last Man Standing (El último hombre de pie) es dirigida por David Psalmon, que esperamos regrese pronto a la cartelera, el boxeo y el teatro sirven para construir una reflexión: ¿Así es la sociedad? ¿El espectáculo se impone? ¿Es más importante que pensar, analizar o profundizar? Hemos visto varias propuestas sobre el mundo de los ganchos y jabs, condimentadas con mucho show como Máscara contra cabellera de Rascón Banda, se ha enfatizado la corrupción de estos submundos, o la de Vicente Leñero Pelearán diez rounds. La primera, reseña que en la lucha no permiten el sindicalismo real (como en muchos otros campos) o exponer al pugilista más allá de lo médicamente aceptable. La metáfora también ha servido para que Odiseo Bichir y Consuelo Duval interpreten En esta esquina y Antonio Toga escribió El ring del sexo. Cada una es diferente y la que dirige Psalmon tiene un concepto centrado en lo visual, más importante que el boxeador, la boxeadora, el deporte, hay que divertir al público mientras me lleno los bolsillos de billetes. Algunos momentos proyectan videos y fotografías históricas, estamos en los vestidores, sobre el ring, hay cruce de golpes y sabemos que alguno de ellos va a caer noqueado. Ha sido escrita por Jorge Maldonado, la actúan Gilberto Barraza, Miguel Ángel Barrera, Carmen Coronado y Christian Diez.

Acudimos el último fin de semana que estuvo en el Granero del Conjunto Cultural del Bosque, ahora esperamos que se remonte al sur de la ciudad, por ejemplo en CU o El Helénico, porque el público se divierte y sale con una reflexión en esta época electoral: ¿nos quedamos con las exhibiciones de poder llenas de color, glamour y resonancias? En las épocas electorales surgen resultados totalmente absurdos: Trump por eso ganó y tuvo o tiene seguidores de todos los colores y sabores. Cuando la vea anunciada, acuda, se divertirá y saldrá con varias ideas zumbando en su mente.

AL FINAL DEL ARCO IRIS

La obra es de Peter Quilter, una anécdota casi matrimonial con varias canciones de Judy Garland, la puede ver en el Teatro Rafael Solana, ubicado en Coyoacán. Han reunido un elenco de primer nivel, Alejandra Desiderio, José Antonio López Tercero y Mario Sepúlveda; tiene momentos de risa, nos sumerge en la mente de esta actriz sin igual. Con una escenografía sencilla, vestuario adecuado, va transcurriendo la visita que hace a una gran ciudad para ofrecer conciertos, tiene una gran cantidad de problemas: en el corazón, las finanzas y la percepción de su persona frente al público.

Alejandra tiene una larga lista de éxitos: Drácula, Los Miserables, Fiebre del sábado en la noche, Violinista en el tejado, Victor Victoria, La novicia rebelde, estamos ante una oportunidad de verla con un reto distinto, una actriz que interpreta a otra actriz. Abril 27 y 28; mayo 4 y 11.

