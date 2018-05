Teatrikando

Por BENJAMIN BERNAL



Después de casa de muñecas

Aclaremos: no es una segunda parte, sino escenas imaginarias que suceden 15 años después, producto de otro dramaturgo. Casa de muñecas de Henrik Ibsen se estrena en 1879 y Después de casa de muñecas de Lucas Hnaht en 2017, cada uno tiene características, épocas y quizá intenciones totalmente diferentes. Ibsen muestra una dama joven que apoya a su marido, tiene arranques infantiles de quien lo tiene todo; después de salir de la deuda contraída mediante una firma falsa, siente la necesidad de irse del hogar, abandonar a los hijos, en busca de un destino de alguna manera libertario; cuestiona la moral de su época, su país, permite hacer varias reflexiones sobre la trama y la mente de Nora, el personaje principal.

Esta segunda parte, tan imaginaria como la primera, muestra una mujer que regresa a la casa que abandonó cuando sus hijos eran niños y ahora los encontrará adultos, la hijita ya tiene novio y está a punto de casarse. El elenco está formado por Cecilia Suárez, Juan Carlos Colombo, Beatriz Moreno, Paulette Hernández, dirige Mauricio García Lozano.

Regresa a pedir que se inicie y concluya el juicio de divorcio, son razones quizá forzadas, pero es válido para dar pie a este reencuentro, seguramente surgió esa pregunta durante la cena después de ver la obra: ¿qué será de cada uno? No les voy a contar la trama, que tiene su interés, es lo que hace importante ver esta fantasía literaria, que ha sido exhibida como bandera del feminismo, a lo que Ibsen siempre se opuso. En una pequeña ciudad, donde todos se conocen -con moral conforme a su religión- quisieran ser vistos como habitantes cosmopolitas, cuando en realidad sólo son eso, una diminuta población.

Contar la historia no es buena idea, usted descubrirá las señales que manda el dramaturgo contemporáneo sobre la parte interna de cada uno. Fui a ensayo con público y el trabajo me pareció de alta calidad, Cecilia Suárez esta en tono medio con pequeños brotes de esa naturaleza explosiva; Colombo un tanto apagado, fatigado quizá por el peso de los años de estar solo, en una ciudad aburrida, sin el apoyo de una amiga. Beatriz Moreno tiene un rol muy relevante que deberá mostrar la mirada de su época, le dirigen sin demasiados exabruptos salvo dos o tres andanadas de insultos que lanza como llamaradas de fuego. Algunas mentadas dichas con gran odio me parece podrían bajar a nivel medio emotivo y susurrarlas, para que no sean percibidas como manchas de color fuerte en una acuarela de tonos pastel. Medea la sacerdotisa, mata a sus hijos: Nora también lo hace, dentro de su corazón, es lo que van desgranando a lo largo de 90 minutos. Si acude, compare su opinión con la mía, es interesante, pero no creo que sea una propuesta feminista, para nada.

TATUAS DE SINALOA, cumple 35 años

Hay pocos grupos en el país con 35 años de vida, El Taller Autónomo de Teatro de la Universidad de Sinaloa (Tatuas) fue fundado por Oscar Liera, ahora lo encabeza Fito Arriaga, junto con Lázaro Fernando. Vinieron a celebrar su aniversario al Teatro El Galeón con dos obras: El estanque de Rodolfo Arriaga y Ciudad de tres espejos de Saúl Enriquez, durante tres días, vi la segunda, me pareció madura, su principal cualidad: habla de los problemas de esa pequeña ciudad que un día se convirtió en gran urbe, con todos los bienes y males, desgranando poesía. Los felicitamos por su talento, entusiasmo y perseverancia.