Teatrikando

BENJAMIN BERNAL



Violeta Isfel nos asusta los fines de semana

Sí, participa en una obra con fantasmas y se llama Espectros, en el Foro de Silvia Pasquel de la Condesa los fines de semana, la obra ha sido escrita por Luis Notni (quien también dirige) y la actriz Fernanda Cantón, están Alexis Marsicano, Janeht Carranza y Grecia Loredo. Nos cuenta Notni que el teatro del terror es un género poco frecuentado, porque requiere de una técnica y tiempo escénico muy especial, además de los tonos actorales que todos esperamos ver en un foro sin luz que tiene misterios por revelar. En realidad son pocas las obras que recuerdo, como Drácula, que tiene ambiente de intriga y secretos, otras tienen sólo algún momento de tensión fantasmas y aparecidos; hasta que llega La Dama de Negro que rebasa los 20 años en cartelera y Rafael Perrín estrenó Esquizofrenia singular monólogo que ha ganado el premio principal de la crítica (APT) en México. Así que Luis Notni ha dirigido para plantear momentos oscuros, sonidos y movimientos a nuestras espaldas, los pasillos podrían tener sorpresas. Las puertas se abren misteriosamente y hay rituales con secretos impenetrables.

Es más de hora y media en que los espectadores se dividen en dos: el que dice que no se va a asustar y el que juega a abrir su mente para disfrutar el boleto, ambos se ríen a placer porque hay personajes de comedia y el deseo de ser el primero que descubra el enigma. Los que tienen miedos ocultos, mejor no entran. Violeta está bien en su papel, se nota la experiencia. La dramaturgia creo que debería modificar un poco el final, hacerla más literariamente entendible, pero ellos tienen once años de estar con éxito en cartelera, así que no creo me hagan caso, usted cuando vaya me da su opinión.

OLGA MARTHA DÁVILA Y LA CONCHITA SERÁN EXTRAÑADOS LARGAMENTE

En innumerables ocasiones fui a ver las obras que presentaban en La Conchita, que tenía en su casa; había alberca, que también se llegó a usar vacía como escenario y un amplio jardín para recibir a sus amigos. Vimos ahí la dramaturgia madura de Tomás Urtusástegui, Hugo Argüelles, Carlos Haro, el nacimiento o crecimiento de Raquel Pankowsky, Jaime Chabaud, Leonardo Mackey, Morris Savariego, Bety Catania, Juan Carlos Ferrán, entre muchos artistas que pertenecían al Off Insurgentes, según llamé a los espacios en que se podían ver montajes inquietantes, provocadores, en vez de las opciones comerciales que hacían teatro “bonito” y extranjero. Platicamos de muchos temas, como su paso diario por la plaza de Santa Catarina, donde Alejandro Luna y ella convirtieron una casa vieja en el "Escenario del Arte", donde tomé clases de Dramaturgia con Juan Tovar; vi uno de sus primeros montajes: Lástima que sea P… que dirigió Juan José Gurrola, sí cuando ya se llamaba “Santa Catarina” y había pasado a manos de la UNAM, había necesidad de abrir teatros de un circuito no comercial, donde algunos contratos de arrendamiento son casi eternos, la formación de nuevo público debe tener frecuentes acercamientos con lo mexicano, temas actuales y apoyar al talento naciente de todas las edades.

Cómo te vamos a extrañar, descansa en paz, Olga Martha.