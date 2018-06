Teatrikando

BENJAMIN BERNAL



Casa Calabaza con Ángeles Marín

Es la segunda temporada, he visto pasar a varios elencos, la primera estuvo en Carretera 45, colonia Obrera, ahora llega al Galeón donde vemos lo más selecto del Teatro, con un elenco de primer nivel. Esta obra fue ganadora en el 2008 del Concurso de Teatro Penitenciario con dramaturgia de Luis Eduardo Yee, así que ha pasado por varios procesos narrativos, visuales, para lograr diferentes emociones, sentimientos, climas para dar vida a un suceso que empezó cuando era niña Maye, no se adaptaba a los excesivos marcos restrictivos, nula libertad que le impuso su madre y finalmente clausuró en su edad juvenil. Se destruye esa familia sin que nadie haya entendido los roles que deberían haber cumplido, ¿por qué se rompió? ¿Por qué nunca se llegó a formar esa identidad familiar?

Si quisiera encontrar el sentimiento eje que tiene la autora, Maye Moreno, “Quiero pensar, decir y hacer algo en la vida, no ser simples espectadora” Me hizo recordar directamente a Víctor Hugo Rascón Banda, él construye una mujer que mata a sus hijos para liberarlos de una vida de abusos; y siempre acababa como víctima social. En este caso, es víctima de un padre que traza fronteras, una madre exageradamente férrea y la lleva a salirse de sus casillas, quizá generarle un momento de locura. La golpea la cabeza y provocará pensamientos encontrados en su pequeña familia, hasta llegar al proceso, sentencia y estar ahora purgando largos años de condena. Cualquier persona puede redactar una historia semejante, sí, pero es más valiosa cuando nace de la pluma original. Me gustaría tener ambas versiones, la de Maye y la del Dramaturgist Yee. El elenco es de un limpio desempeño, entregados al máximo, Ángeles Marín (abrumadoramente convincente), Patricio Hernández, Mireya González, Gloria Castro y Manuel Domínguez, con la guía de Isael Almanza. La temporada es corta, donde la vea anunciada véala, vale la pena.

JACK EL DESTRIPADOR, FASTUOSA ROCK ÓPERA

Todos creemos conocer la historia de Jackel Destripador, por ahí de 1886 empiezan los asesinatos de mujeres de la vida alegre en White chapel, el East End de Londres, con algunos datos en común, desfiguración del rostro y corte de algunas partes femeninas, lo que ha dado lugar a novelas y películas, hasta llegar a este proyecto de Freddy Ortega que acaba de coronarse en los teatros de Puebla y Cuauhtémoc de la colonia Roma, es calificable de Rock Ópera para tratar de que nazca un nuevo arquetipo en los musicales modernos. Me recuerda el narrador un poco al conductor del Show de Terror de Rocky; no tiene el tremendismo visual que se hubiera esperado, sangre y tejidos humanos desparramados por la escena, en tanto el síndrome de Estocolmo -enamorarnos de nuestro captor- resuelve la narración de la historia.

Todos tienen voz excepcional para estos géneros rockeros, Diego Domingo. Lleva al rol central del obscuro personaje. Alex Carrera es el responsable de la música de “Jack el Destripador, rockstar del horror”, con actuaciones de Lucía Madariaga, Anuar, José Antonio López Tercero, Memo Sánchez, Lalo Siqueiros, Irlanda Jiménez y Óscar Ugalde, de un nutrido grupo de actores; bajo la dirección de Miguel Septién. No se la pierda, me hubiera gustado más detectivesca, aunque quizá al no hacerlo ganó el rock y las grandes coreografías bien logradas.

Calificaciones: voces excelentes, vestuario muy adecuado, rock de alto octanaje, coreografías, lucidoras.