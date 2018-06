Teatrikando

BENJAMIN BERNAL



Resumen 2018, primer semestre

Llegó el final de junio e intentaremos hacer un recuento, hubo obras que no resistieron las lluvias, elecciones y ahora, el mundial: como era natural se puso de moda el teatro político, Quique emperador tuvo excelente reparto, buena historia, albures en fingido latín -mal sonido- pero no logró las taquillas que se merecía, El privilegio de mandar tuvo la estrategia de hacer una pequeña temporada y salir a varias ciudades, ahora regresa a Puebla y Cuauhtémoc en la Roma, las bromas, maquillaje y juego con el público le están haciendo vender boletos; Quique y Angie se ha cambiado de teatros y sigue adelante en el Royal Pedregal, es una buena forma de reír de nuestro grillo parnaso. Barataria resultó una excelente opción: Don Quijote y Sancho Panza nos hace reír con la extraña simpatía de los gobernantes. Encabro… en la Gruta terminó con buenos llenos, me pareció que se puede mejorar. Hasta la ópera tuvo sus acercamientos a la política: un insecto que es líder será presidente y se convertirá en dictador, me pareció larga, el verso no tiene poesía por momentos, porque es la fuente original de la ópera. Pero qué bueno, porque extrañas veces se puede ver un estreno mexicano como fue el caso de La ópera de los insectos.

En el mundo de los musicales Bule bule se ha ido y regresado, no se deja amedrentar por los vaivenes, Como quieras perro ámame sigue adelante, por creo tres años; Forever young gustó y debería regresar, por fin se fue la Jaula de las locas, que duró más de dos años, llega Vaselina actualizada al 2018 y está generando interés en público de todas las edades, Papi piernas largas no tuvo el jalón que en otras épocas, Los miserables fue mejorada y ha resultado atractiva a todo público.

Dos más dos y El padre vienen del año anterior, siguen con éxito por su excelente reparto. Privacidad concluye su pequeña temporada y da la entrada a Después de casa de muñecas, que no tuvo el impacto que se pensaba, ahora se va al Insurgentes, el elenco, historia, escenografía son buenas, un par de palabras son como moscas en la sopa, merecía mayor duración, ahora se va al Insurgentes, en lo que llega Hello Dolly, anunciada para el segundo semestre con Daniela Romo y Jesús Ochoa (Libertad Lamarque, Ignacio López Tarso y Silvia Pinal la hicieron en diferentes épocas) Un acto de Dios siguió varios meses, con total éxito. La señora Presidenta (no es exactamente política, sino comedia de enredos) sigue adelante gracias a la personalidad de Héctor Suárez. La estética del crimen ya hizo fama de provocar muchas carcajadas y sigue; Made in México, sigue siendo un fenómeno, lleva muchos años cambiando de teatro; Esquizofrenia un día a la semana ha tenido una larga y fructífera vida; El monólogo Canción rota para un perdedor fortuito, Arturo Amaro, está a punto de cumplir exitosamente un año todos los domingos; Zaide Silvia Gutiérrez apantalló con Hasta la China… y continuó; Casa calabaza empieza en Carretera 45, llega al Galeón con Ángeles Marín, un gran desempeño; La Sociedad de los poetas muertos entra al Libanés después de eternas reparaciones de la calle. El zoológico de cristal vuelve a la cartelera con una buena temporada, brillan Adriana Llabrés y Blanca Guerra.

Notable semestre, con buenos musicales y algunas obras de cámara francamente deslumbrantes. Sé que no es todo, pero el espacio es limitado.