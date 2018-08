Teatrikando

BENJAMIN BERNAL



Cosas de Papá y Mamá, carcajadas al por mayor

Alfonso Paso es el autor hispano más escenificado, lo que es una garantía para ver a Jorge Ortiz de Pinedo y Susana Alexander en una de sus obras más representativas: Cosas de Papá y Mamá. Dejaremos constancia de que Jorge se ajusta al papel al cien por ciento, lo mismo que Susana, pues es una comediante nata, No tengo no pago de Darío Fo, Locos por el té, Instrucciones para una muertefeliz, así con saltos de canguro, que no dejan lugar a dudas.

Sergio Zaldívar es el narrador y los hijos de ambos son interpretados por Ricardo Margalef y Daniela Luján, ¿en qué consiste la trama? Pues en la sala de espera de un médico se dan cita para sus males dos viejos: ella padece todo tipo de enfermedades y él, que entra después, está a punto de sentirse sin energía vital. El hijo de Ortiz de Pinedo tiene deseos de que su padre sea puntual y exacto en sus medicinas, como en la construcción de vida. Por su parte la hija de Susana es fiel a sentirse realizada con atender a su progenitora como se merece, a cambio ella debe portarse como determine su hija. ¿Qué guisado se puede cocinar con estos elementos? Bueno, pues para empezar deberé contarle que fui al ensayo con público, así que había momentos no perfectamente trazados, que van haciendo disfrutar más cada escena, sin que se notara la improvisación.

La mucama es Gabi la esposa de Ortiz de Pinedo. Cada uno de los actores hizo su mejor esfuerzo y dio lo que sus larga experiencia sobre los escenarios le ha dejado de positivo y excitante. Si, porque no hay nada más excitante que ver lleno el Teatro Royal Pedregal y escuchar las carcajadas desde el primer instante, en que la malicia de años permite a Jorge Ortiz de Pinedo provocarlas. Es un verdadero duelo de dos, hacemos la pregunta: cuál de los dos es principal y cuál de ellos es de “soporte” y definitivamente decimos no hay ni para dónde hacerse: ambos cumplen el rol principal. No se la pierda, así sea del norte de la ciudad, viaje hasta el sur y véalos.

50 PALABRAS, EN EL SAN JERÓNIMO AL SUR DE LA CDMX

Nora Salinas es la deslumbrante esposa que dejará sin habla a Sergio Basáñez, en la pieza llamada Cincuenta palabras de Michael Weller. Usted puede imaginar que hay varias formas de rondar a nuestra propia mujer y claro, que el personaje de Basáñez las intenta todas, pero su pareja hace lo posible por resultar insufrible, hay varios niveles de disfrutar esta historia: puede usted verla y gozar la belleza física del elenco, pensar en la sicología complicada de la mujer o ¿Qué harán con el niño y su afectada sique una vez que llegue?

Es una historia complicada, basa toda su fuerza en la difícil relación de pareja, acaban de darse un fuerte agarrón amoroso, cuando de repente ella está en otro canal totalmente opuesto, a punto de darle un… pero no debo contarle la historia, sino dejarle pensando que hacer en esa excepcional y sorprendente forma de ver la relación de pareja. No se la pierda en el San Jerónimo, antes Independencia.