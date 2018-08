Teatrikando

Hoy a partir de las 19:00 horas habrá manteles largos para festejar las primeras cien funciones de Canción rota para un perdedor fortuito, monólogo que me honro en dirigir, la cita es en el foro Off Spring, Francisco Pimentel 14, colonia San Rafael. El actor y escritor del guión Arturo Amaro es famoso por haber llegado a 5,700 funciones de Bonanza, obra que también actúa y habla del bullying entre infantes; en una época en que ni se soñaba la palabra que ahora se ha convertido en una moda.



Canción rota para un perdedor fortuito es una divertida narración acerca de los inmigrantes que cruzan a diario la frontera para probarse a sí mismos que pueden contraer una responsabilidad, que rebasan el reto familiar, que también aman a una mujer que dejan en la tierra que tanto quieren, pero que no les da aquello a lo que aspiran, con un cosquilleo en el estómago se van y no saben cuándo van a volver. Una aventura llena de diversión que comparte con el público y también tiene momentos de tristeza. No deje de asistir a este magnífico montaje, en que habrá una gran fiesta al finalizar.

SYLVIA PASQUEL CELEBRA 50 AÑOS DE ACTRIZ

Como cada domingo, ofreció una función de No seré feliz pero tengo marido en el teatro 11 de julio, que comanda Rubén Lara y que le dan una sorpresa: Marco Antonio Silva fue el comunicador entusiasta que primero hizo una semblanza de esta dama, luego dio paso a que entregara una estatuilla firmada por Ariel de la Peña de la Agrupación de Periodistas Teatrales (APT) y en ese momento expresé: “Qué historial lleno de éxitos en cine, televisión y teatro, donde ha dejado muestra de su talento, como el magistral manejo que hizo del muñeco que representa a su marido, felicidades por 50 años de vida teatral”. A continuación Edoardo Narvaez hizo entrega de una placa alusiva que festeja la fecha. Fue una tarde noche llena de placeres, pues finalizaron todos comiendo pastel.

DONDE LOS MUNDOS COLAPSAN

En el foro Ignacio López Tarso de San Angel tuvimos el gusto de ver a Silvia Navarro tener un duelo actoral con Osvaldo Benavides, en la obra Donde los mundos se colapsan, con texto y dirección de Adrián Vázquez, el también es el autor. Ciertamente con algunos ecos de Cada vez nos despedimos mejor, ya que una pareja de niños será adolescente hasta llegar a la mayoría de edad, todo esto reflexionando sobre las diversas aventuras que van teniendo. Es extraña la escenografía de Pepe Valdez, pues no me parece que colabore en algo, y si entorpece, al grado de que la noche del estreno estuvo a punto de caer Silvia Navarro de una silla. Lo importante es el duelo de actuaciones de Osvaldo y Silvia.