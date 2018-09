Teatrikando

BENJAMIN BERNAL



Tengamos el sexo en paz

Llegamos y salimos con poca lluvia, pero en las dos horas y media que estuvimos en el Libanés, un verdadero diluvio cayó; Susana Zabaleta dio vida a un texto de Darío Fo ayudada por Pisano, actores y cantantes los dos, por cierto, bajo la dirección de la también adaptadora Aurora Cano. Se trata de asistir a una conferencia sobre sexualidad, sí, con prácticas y todo. Se empieza por el principio y claro, Adán se deja seducir por Eva; nadie sabe qué significa la manzana pero todo mundo entiende que es la puerta de entrada a placeres mayores. El señor Pisano por ejemplo interpreta a un médico, habla del clítoris y casi cae en demostraciones prácticas, el punto culminante será retar al público a fingir un orgasmo, entre broma y broma la verdad se asoma y es uno más de los momentos bien logrados. Los trajes que utilizan son un acierto para las bromas que vamos a presenciar.

Hacen una divertida dinámica con el público, lo retan a contestar varias preguntas, ¿El tamaño no importa? Que digan cuántos centímetros tienen en realidad, no los que usan para presumir a los amigos. Y la duración del acto sexual provoca muchas risas: nadie puede reconocer que el promedio nacional no rebasa los tres minutos, ¿o no? En resumen: excelente obra -con música- que estará pocas semanas en la ciudad de México y saldrá de gira. Véala.

LA HECATOMBE



Carlos Corona da vida a un texto de mi maestro Juan Tovar, que habla de tres presidentes de México que se reúnen en un lugar mítico a dialogar con cinismo absoluto de un suceso infausto que todos quisiéramos olvidar: Rodolfo Arias, Jorge Ávalos, Emilio Guerrero, son los mandatarios que se reunirán, hay un juego de ironías, afirmaciones y negativas que sorprenden y hacen reflexionar sobre el juego de sinsentidos que harán reír con amargura. Los jóvenes Nalleli Montero y Luis Arturo Rodríguez son los chavos que revelan a través de su presencia las ágiles presencias que deberán acabar muertas indefectiblemente. Son la aportación de Carlos Corona a una narrativa de Juan Tovar que no estaba en la obra original y resulta interesante pues aporta un contrapunto. Se presenta en el Juan Ruiz de Alarcón los fines de semana, debe ser extendida la temporada porque es demasiado breve. Debe verla.

TRAIDOR EN EL HELÉNICO

Con las actuaciones de Ana Graham, Sergio Zurita, Juan Pablo Gil, Alejandro Morales, Antonio Vega y otros, dan vida al juicio de un capitán de aviación que no obedeció, usted es el jurado: ¿es culpable o no de matar a 164 personas? Hablaremos más de esta obra en la siguiente columna.