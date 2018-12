Teatrikando

BENJAMÍN BERNAL





La insoportable levedad del pop

Richard Viqueira escribe y dirige este montaje que podría ser perfecto, déjeme explicarle, quizá yo este acostumbrado a las historias lineales, por eso me brinca cuando va y viene en las épocas y referencias para seguir narrando su divertido punto de vista acerca de la música pop que tiene muchas vertientes y les saca jugo a todas.

La intensa levedad del ser, al principio se dice que ahora es calificado todo como violencia de género, acertada afirmación. Desde la forma en que marcan el 1, 2, 3 cada grupo, dicen que “no se puede confiar en la voz de un cantante”, por supuesto hacen cera y pabilo de los nombres más famosos del pasado y el presente de la escena pop: Thalia, Biby Gaytán, Timbiriche, Erick Rubín, Ricky Martin, Menudo. Angélica Rivera es mencionada aunque poco viene al caso, hay fragmentos de canciones famosas, varias de las aportaciones no son exactamente narrativas, buen chiste el de Plácido Domingo: le aplaudieron 80 minutos, a David Bowie sólo cinco y a… después se sale del tema del pop para hacer un chiste político que es efectivo ahora, pero no se hizo hace seis meses.

Valentina Garibay (brilla de manera especial), Rocío Damián, Jenifer Sierra y Ángel Luna son los responsables de la escenificación, todos están bien interpretados, son ágiles, con ritmo, se nota que todos provienen del mundo de cantar y hacer reír al público con cualquier cosa porque tienen ángel.

Es un montaje atractivo tenga usted la edad que tenga, si es mayorcito, recordará los éxitos que escuchaba en la radio, los chismes que se dijeron; si es mediano lo mismo, sólo que disfrutará más la interpretación; si es millennial reirá de las referencias que adivinaba, pero ahora ya estará seguro de que el pop habla de amor, predominantemente, porque los demás temas son bah, aburridos. En fin, es una buena obra que puede ver en el Benito Juárez, junto a donde estuvo el teatro Arlequín, que todavía esperamos se recupere.

LA LUCHA CON EL ÁNGEL

Un nuevo teatro, se llama la NaBe y esta ubicado en Dr. Vertiz 86, cerca del metro Balderas, ahí se pudo ver esta obra de Jorge Ibargüengoitia, nos recibe música de tríos y solistas, para ambientarnos en el México de 1950 aproximadamente.

Aurea Palma, Andrea de la Rosa, Isaid Pelayo, David Zaragoza y un largo elenco, se aprestan a dar vida al mundo en el que nacía el teléfono (mil años antes de empezar con los celulares) una pareja se dispone a casarse y todavía tiene algunas dudas, que poco a poco ella resuelve. Los amigos de la oficina tienen su participación en el mundillo de los tórtolos.

Una cosa lleva a la otra, pasan los días y caen en la cuenta de que no son exactamente el uno para el otro, sino… pero no le cuento más, porque estoy seguro que van a volver a montarla y ahí donde la vea anunciada acuda, porque el elenco es de gran nivel y le echan muchas ganas, para lograr una obra de casi dos horas en las que no hay desperdicio. Sin duda puedo recomendar. ¡Véalos¡