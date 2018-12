Teatrikando

Continuemos con el resumen 2018

Sin duda el acontecimiento del año fue el fallecimiento de Fela Fábregas, a quienes todos brindamos un largo recuerdo al lado de Manolo, su inolvidable esposo. Rogelio Guerra, el Águila Real para hablar de telenovelas, fue otro de los muy estimados y queridos en la comunidad teatral, al lado de María Rubio, con su inolvidable personaje Catalina Creel.

La sociedad de los poetas muertos, sin duda es una de las obras que pasará a la historia, Alfonso Herrera fue el atractivo; Atracción fatal no deja duda sobre su calidad, sobre todo de Itati Cantoral con Juan Diego Covarrubias y Fabiola Guajardo encabezando el proyecto. La obra que sale mal con dos temporadas se constituye como un referente de la alta comedia, con Claudia Álvarez a la cabeza. Dogville, también en el Helénico tuvo jalón con el público, a pesar de que es larga y tiene algunos defectillos de sincronización.

Después de casa de muñecas, es un experimento que más o menos jaló: permitió lucirse a Cecilia Suárez, Bety Moreno y Juan Carlos Colombo, a pesar del texto que no me convenció. La señora presidenta tuvo su jalón, me pareció que el chiste político era excesivo, por lo oportunista, al conocerse el ganador bajó el interés, tuvo a Héctor Suárez al frente. Como fue el caso también de El privilegio de mandar con Eduardo España, Pierre Ángelo, Héctor Sandarti, Dalilah Polanco, Claudio Herrera, Alfonso Villalpando y Christian Ahumada, al pasar las elecciones se fue, aunque todavía le quedaba aire.

Los 3 Mosqueteros del Rey, hace las delicias del público, no se imaginaban que los cuatro actores son grandes comediantes: Héctor Bonilla, Pato castillo, Alejandro Camacho, y Pablo Valentín hacen una comedia fuera de serie. Viudas, casadas y desesperadas hizo una temporada larga con Luz María Aguilar, Norma Lazareno, Pedro Prieto, Raquel Pankoswky y Maribel Fernández, no paraba de reír el día que estuve. Las arpías con Lorena Velázquez, Zoraida Gómez, Ana Patricia Rojo, Sherlyn, Jacqueline Andere, entre otras, permitieron divertirnos en grande.

El sueño de la Mantarraya, que se pudo ver en el Granero, Yanga de Jaime Chabaud permite visualizar favorablemente la dirección de Alicia Martínez; La ópera del sufrimiento da la oportunidad de aplaudir al final a cuál de las tres consideramos ser el personaje más interesante. Debiera haber obispas, es un trabajo que permite ver en su teatro la obra de Rafael Solana, que sirvió para celebrar cien años de su nacimiento con Susana Alexander y Roberto D'Amico, al frente de la producción. En ese mismo lugar estuvo Si mi amor lo que tu digas con Adriana Llabrés, Alejandro Sandí, Carla Medina, Christopher Pascal, entre otros talentosos jóvenes. En la Teatrería estuvo Réquiem con Ludwika Paleta y Hernán Mendoza, buen trabajo… pero, se me acaba el espacio. ¡Feliz año 2019¡