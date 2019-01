Teatrikando

Por BENJAMIN BERNAL





De nuevo en cartelera

Un lejano 13 de marzo de 1997, Morris Gilbert produjo esta obra, dirigida por Lia Jelin e interpretada por Zaide Silvia Gutiérrez, Laura Luz y Ana Karina Guevara, con escenografía de Laura Rode, en el Telón de Asfalto.

Fue una consecuencia natural de la obra fundacional Entre mujeres de Santiago Moncada, que el 11 de junio de 1992, se estrenara con un elenco de lujo: Rosa María Bianchi, Raquel Olmedo, Nuria Bages, Macaria y Silvia Mariscal.

Después vendría un verdadero alud de obras que abordan el morbo de los secretos de las mujeres, su chismorreo cuando están solas y lo que la sociedad les prohíbe decir cuando hay hombres o menores de edad. Mil años antes de Monólogos de la vagina.

Recuerdo con gusto Las viejas vienen marchando, Adorables enemigas, Te amo eres lo máximo, pero cambia, hasta Mujeres de ceniza, que más o menos tratan de motivar de una manera extraña el asunto antihombres. Rosa de dos aromas es otra genial mirada.

La obra Confesiones de mujeres de 30, también es producida por Morris Gilbert, está escrita por Domingos de Oliveira, que narra historias que pueden ser verídicas o no, pero son muy divertidas, no es propiamente una obra teatral que tenga principio-centro-fin pero ha sido probada en sus anteriores temporadas: es una comedia muy efectiva, sobre todo porque no lleva un mensaje feminista.

Bueno, pues la versión 2019 estará integrada por Maria Gonllegos, Paola Arrioja y Patricia Gallo. La estrella invitada será Ana Cecilia Anzaldúa. Se podrá ver en el teatro Fernando Soler del conjunto teatral Manolo Fábregas a partir del 30 de enero, cada fin de semana

DOS MAS DOS, SIGUE CON ÉXITO

Ganadora del premio como comedia de la Agrupación de Periodistas Teatrales, el elenco se ha actualizado: Adal Ramones, Mónica Dionne, Mauricio Islas, Gicela Sehedi, Sabine Moussier y Laura Ferreti.

Hacen pasar una noche muy divertida, sabrá usted que el personaje de Mauricio Islas tiene una excelente amistad con Adal Ramones, quiere proponerle algo así como un juego novedoso o sea un cambio de parejas, pero como lo conoce bien, que es serio, cuadrado y discreto, empieza a proponer poco a poco el juego, hasta que… pone de cabeza a todo mundo. También existe otro ángulo interesante: la esposa de Adal siente curiosidad porque su marido es poco divertido para “aquello” y hace interesante el seguir adelante con el pasatiempo, con los consiguientes riesgos.

La puede ver en el Teatro Jorge Negrete. Hoy les hemos hablado de comedias a prueba de bomba.