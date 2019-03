Teatrikando

Los Premios APT ya tienen fecha de realización

El 29 abril 2019, a las 19:30 horas será la 36 Entrega de Premios de la Agrupación de Periodistas Teatrales, en el mismo lugar, Centro Teatral Manolo Fábregas de Velázquez de León 31, colonia San Rafael. En esta misma columna iremos dando detalles de los avances.

CLEOPATRA METIO LA PATA (2019)

El 17 febrero de 1991 escribí esto en el desaparecido Novedades, según consigné en mi reciente libro La Crítica Teatral en México “Hemos visto que Manuel Valdéz es la base de una historia que cuenta como llego Marco Antonio (Sergio D´Fassio) a trabar conocimiento de la tierra de Cleopatra y, luego lucha por su reino, amor y poder; Cleopatra es Benny Ibarra (personaje inicialmente realizado por Alejandro Suárez) y Julio César: el Loco”.

“Con esta ligera trama de Cleopatra metió la pata, vemos algunos números musicales, buenos, otros medianos; con un ballet que lleva la gargantilla de cinturón (o sea topless) en algunos números. Por ocasión número mil, preguntaremos ¿Cuál es el secreto del éxito en la taquilla? Y contestaremos con el ejemplo de Cleopatra, contrate a un extraordinario cómico (el Loco) con un patiño de primera (Benny) albures a discreción, citas y referencias a lugares comunes de actualidad (Hermanos Vázquez, K2, obviamente Solidaridad…etc.) para que el público se identifique, ría y logre olvidar el mundo cotidiano, con frecuencia gris y repetitivo, el citado ballet y deje que los actores jueguen con el público… Una buena parte de los chistes ya son conocidos, hay algunos muy buenos y otros apenitas. En la celebración de las mil funciones develaron la placa: Silvia Pinal, que habló muy bien de sus compañeros, y Paco Stanley, quien calificó a Manuel Valdez como Genio “a quien muchos han imitado, entre otros yo, por ejemplo”. Este montaje fue en el Fru Frú, hoy casi desaparecido.

Bueno, pues he visto la versión 2019 de Cleopatra metió la pata, con Maribel Guardia como atractivo visual, Alejandro Suárez que no le veo la gracia de Benny o del Loco en aquellos años, no hubo topless sobre la escena, algunos y algunas de las acompañantes de elenco no tuvieron la gracia que se esperaba, incluso, hubo quienes comentaron que se les había notado la improvisación en el Teatro Silvia Pinal, bajo las ordenes de Benny Ibarra y la producción de Omar Suárez.

Sólo queda la poderosa empresa, a prueba de bomba, de Omar Suárez, para dar vida a este montaje realmente emblemático del teatro de Revista, Ninel Conde lo mismo llenará el ojo del aficionado. Los demás cómicos deberían ser re dirigidos; además, creo que vale la pena echarle una peinada al elenco de “famosos”, porque la obra es la reina, deberían cuidar más la inversión del Sr. Suárez, para que celebre mil representaciones como en 1991.