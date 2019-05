Teatrikando

La 36 Entrega de Premios APT

La Agrupación de Periodistas Teatrales desde hace 36 años hace una entrega, cada una diferente.

El presente año tuvo varias características particulares, la primera fue al entregar la Estatuilla de Ariel de la Peña a Comedia Política, a la producción El privilegio de mandar, Christian Ahumada interpretando al presidente dijo muy lentamente: “Agradezco a la Agrupación de Periodistas Teatrales. Es un premio del pueblo, del pueblo sabio, pueblo bueno, no el fifí. Desde aquí les decimos que seguiremos haciendo comedia política, no les vamos a fallar. Y no es por presumirles, pero este premio no lo tiene ni Obama”, con lo que logró la risa generalizada en el teatro Fernando Soler, del Centro Teatral Manolo Fábregas.

Otro momento destacado fue la decisión del jurado de nombrar la Mejor Producción Teatral a Cats y presenciar uno de sus números cumbre: Jellical Cats, recibiendo al finalizar el productor Gerardo Quiroz la presea. Elsy Jiménez recibió una escultura por Toda una vida en el teatro, es diseñadora de vestuario y viuda del recién fallecido Ramiro Jiménez, quien recibió un homenaje póstumo.

Chantal Andere recibió el premio denominado Angélica María para Actriz en Musical Internacional por El beso de la mujer araña, Rogelio Suárez por la misma obra recibe el Premio Manolo Fábregas para Actor en Musical Internacional.

Yuri es la Revelación en Musical por su trabajo en Cats. En la nueva categoría de musical de pequeño formato recibieron una presea Lupita Sandoval y Beto Torres, como los mejores actores de Sweeney Todd. Por su parte Forever Young gana el premio a Musicales de pequeño formato en particular. El premio Memo Méndez para Musical Mexicano fue para Jack el destripador, creación de Fredy Ortega.

El premio Silvia Pinal para Mejor Actriz fue para Itatí Cantoral por Atracción fatal, lo recibió Jorge Ortiz de Pinedo ya que ella se encuentra en Nueva York; el premio Ignacio López Tarso a Mejor Actor, fue para Luis Cárdenas White por Pequeñas infidelidades.

La Mejor Obra del Año fue para Atracción fatal y el Melodrama Fársico fue para Cosas de papá y mamá, estuvo presente el elenco: Susana Alexander, Sergio Zaldívar y otros. La Revelación Masculina fue Gonzalo Guzmán por Los ojos y la femenina para Nicole Vale por Las recogidas.

La Coactuación Masculina correspondió a Juan Carlos Colombo, por Después de casa de muñecas y por la misma obra Beatriz Moreno. La Pieza del Año 50 palabras y Mejor Comedia La obra que sale mal. Casi todas las categorías están aquí, las demás serán comentadas en breve.