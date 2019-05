Teatrikando

¡Suertudotas!

Con este título que a los más jóvenes no les dice nada, se estrena una obra de enredos divertida, con buen ritmo, que esperamos tenga mucho éxito.

Ulises de la Torre interpreta a Mauricio en una aventura de faldas como los filmes de Mauricio Pérez Yazbek conocido como Mauricio Garcés, que con frecuencia pasan por la televisión. La actuación de Ulises es adecuada y exacta, con los amaneramientos propios de Mauricio, que van de la masculinidad extrema hasta un metrosexual (no se usaba el término en aquellas épocas) con ciertos aires...

El resto del elenco es bueno, destaca Gerardo González, ya les iremos contando de su desempeño. Violeta Isfel es otra linda chica que destaca, pero, extrañamos las chicas de belleza casi sobrenormal, hay en cambio varias chicas vestidas como niñas o en farsa, seguramente es para que no distraigan del disfrute que representa ver al que decía ¡Arroooz!

Aristóteles es interpretado por Jorge Ortín. Extrañamos a las bellas: Lorena Velázquez, Isela Vega, Norma Lazareno, Miroslava Stern, Zulma Faiad, Silvia Pinal, Bárbara Angely, Irlanda Mora, Claudia Islas, uff, estamos revisando sólo nombres de diosas de la belleza. Nos dicen los millennials: "Voy a ver más películas de Mauricio Garcés, para disfrutarlo, porque casi no lo conocía" en tanto, Manolo Sánchez Navarro: "Es un salto, un flashback, cañón".

El truco de ocultar a Ulises de la Torre, no funcionó, porque yo siempre supe que era él. Y no sé ni cómo me enteré, quizá en un programa de radio o de tv que lo dijo hace mucho tiempo.

Por cierto, se enfermó Gerardo González (que interpreta a Fuentes) el fin de semana de la contingencia ambiental, así que suspendieron funciones, deseamos que pronto se restablezca y que no tenga que ser sustituido, porque es de los mejores. Puede usted verla en el Manolo Fábregas de la calle de Serapio Rendón 15, Colonia San Rafael. Recomendable.

UNA LUZ MÁS ALLÁ DE LA LENTE

Esta es una obra que debe usted ver, habla de los periodistas que han matado, con una forma diferente, inquietante. Podrá usted conocer a los personajes de esta tragedia, desde los y las fotógrafas que murieron, hasta la esposa, hija e hijo del gobernador ("Merezco abundancia", le escuchamos decir). Miguel Angel Vázquez dirige este montaje a Tzaitel Santini, Wada Ramon, Diego Oseguera hasta completar 14 actores que nos llevan de sorpresa en sorpresa. Estaban en foro La Nabe que se ubica en Dr. Vértiz 86, cerca del metro Balderas, ya concluyó su temporada en este lugar, ahora donde los vea anunciados búsquelos y véalos porque vale la pena constatar que se puede hacer teatro diferente, con formas novedosas y un mensaje socialmente importante.