Teatrikando

Maduras, solteras y desesperadas

Resulta que las integrantes de esta divertida comedia Maduras, solteras y desesperadas ganaron la presea de la Agrupación de Periodistas Teatrales, denominada María Victoria, que se otorga a la mejor comediante del año, pero en esta ocasión fue para las cuatro protagonistas.

La que pensó el evento es Rebeca Moreno: ¿Qué tal que invitáramos a María Victoria a hacer entrega de la estatuilla? Otra de la damas hizo el contacto y se aterrizó el evento. La presea se llama María Victoria porque en 1965 logró un récord de dos mil 800 funciones de La criada malcriada y en 1984 cumplió cuatro años con 10 El marido perfecto, por eso se llama el premio a Mejor Actriz en Comedia.

Y este año, por la excelencia al divertir a su público, se les concedió a las cuatro por igual: Luz María Aguilar, Norma Lazareno, Raquel Pankowsky y Maribel Fernández.

María Victoria tomó la palabra y agradeció lo que sin querer se fue convirtiendo en homenaje a la intérprete de “Cuidadito.

Acabó la ceremonia con los nietos de María Victoria, ellos son Emilio, José Pablo, Luis Eduardo y Santiago y forman el grupo Cumbia Pedregal que hizo más destacada la alegría del evento, pues pasó de ser una sentida ceremonia de premiación a convertirse en un cálido homenaje.

Así que acudan a ver esta obra divertidísima en que descubrirán que a una vegana le puede gustar la carne humana; cantan "me escuchan, me oyen; como Santa Elena, lo que no le rechina, le suena; recuerdan que ya lo dijo Einstein en Facebook; el baño viajero, es sólo de petacas; y buscan a Capirujita roja.

No se las pierden, Maduras, Solteras y Desesperadas está en el Teatro Xola, de viernes a domingo. Muy, Muy recomendable.

AMOROSOS AMORALES

Una obra que antes se calificaría de extraña, ahora convence con su trama muy al estilo de Eugene Ionesco, donde lo absurdo no está en la trama, sino en que no nos demos cuenta de lo incomunicados que estamos. Cuando la escribió González Caballero no existían los celulares -invito al director y grupo a que jueguen un día a ver lo exótico de esta obra si introdujeran los celulares- La incomunicación es pues su tema, donde dos actores se dan a la tarea de esperar (Vladimir y Estragón eternos) y a un tercero que se rehúsa a veces a ser y no ser

Edgar García, Héctor Mickeith y Wilfrido Momox dan vida a este drama de la vida cotidiana, en que Wilfrido nos recibe con creativa vestimenta y operísticos tonos de voz, en tanto una mujer toca la puerta rin rinrin. Se resiste a entender que yo es yo; y soy yo, aun después de tocar toctoctoc. El público ríe a granel no porque penetre la profundidad de los textos, sino porque adivina que son un mero pretexto para mantenernos muy atentos a la incongruencia con que nos manejamos. Foro de la Comedia. Domingos 16:00 horas.