Teatrikando

Humedad, de Bárbara Colio

Se presentó en el Helénico con Irene Azuela, Pedro de Tavira Egurrola y dirección de Matías Gorlero. Es una intento juguetón de mostrarnos a una pareja que visita un lugar lluvioso, que dialoga eternamente para darnos una idea del pueblo, que tiene características peculiares, toman vino, compran una lavadora nueva, que dará lugar a que ella se porte muy amable con los vecinos y no le cuento más, porque seguro va a regresar a cartelera.

La escenografía -ambientación es de Adrian Martínez, consiste en dos zonas: un cuarto de hotel, sin más decoración que la básica para un cuarto barato, se verá rodeado de lodo para cumplir un capricho de él; una multimedia poderosa para que llueva y llueva hasta la inundación. Un final Ionesquiano.

El texto es interesante y las actuaciones memorables. Donde la vean anunciada: acuda. Porque en el Helénico fue la última función y tiene para más.

UNA VIDA EN EL TEATRO en el San Jerónimo

Ya esta a punto de estrenarse esta obra de David Mamet en el Independencia, que habla de un muchacho actor, que se comporta de manera irreverente frente al gran actor de edad. Comparten el camerino para empezar algo como una amistad, pero hay más. En el fondo hay el deseo de tomarlo como un alumno, quizá un hijo que nunca pudo tener. Es una compañía de repertorio donde trabajan concienzudamente en las mañanas otra obra, porque lo que representarán ese día ya está dominado.

Es una joya que habremos de atender con cuidado, con el gusto afinado del gourmet que atiende un platillo sin igual, pues actúan don Ignacio López Tarso y Juan Ignacio Aranda.

LA HOMOFOBIA ES COSA DE HOMBRES

Un intento fallido de musical donde Ernesto Laguardia se travestía ya no dará más funciones. Fue el teatro equivocado (el Coyoacan) o la forma errónea porque texto/canción/texto/canción no es tan atractivo como el verdadero teatro. Ni modo, creo que funcionaría bien con algunos ajustes al texto y en un foro más enfocado a lo incluyente.

ERNESTO GOMEZ CRUZ Y ROXANA CHAVEZ

Es una cuestión de sentido común: ¿Por qué no le dan trabajo a personas con experiencia? Hemos visto que a Gómez Cruz, no le dan la oportunidad de hacer series, telenovelas o teatro. Lo mismo de Roxana que desde una serie narco-política en la que salía en un importante papel, no se le tiene en cuenta. El asunto policiaco de su hija ha mostrado su popularidad, por lo que darle un trabajo está que ni mandado a hacer.