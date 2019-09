Teatrikando

Amor Oscuro es un gran montaje

En el foro Lucerna pudimos ver esta obra de Isaac Slomianski con dirección acertadísima de Victor Weinstock y actuaciones de Ana Karina Guevara, como Doña Inés la señora de origen hispano, acaudalada.

La acompañan Fernanda Albarrán, la casi niña protegida por Doña Inés; y Gastón Yáñez, el médico de la Inquisición que habrá de ver cómo cambia su suerte al enamorarse de la adinerada señora.

Ana Karina es puntual y exacta al darnos a una altiva, pero suave en el engaño, que trae a Gastón arrastrando la cobija. En tanto la chiquilla sabe bien vender su amor al mejor postor.

No sé si sea buena idea decirle que hay algo de amor entre la dueña de la casa y la jovencita, pero finalmente será el resorte que detonará la gran crisis. Hay un violoncelo no melódico que interpreta Natalia Pérez Turner, de muy buen gusto, refinado, todo el contexto la forma y las ideas que el escenógrafo ha tenido, acompaña algunas escenas un video inquietante, que en close up muestra sensuales imágenes.

Un trabajo lleno de emociones que van del desasosiego al enardecimiento total, es loable el trabajo sincero de las actrices y el actor, que pueden estar en tono alto, para caer en el siguiente en la calma total. Las puede ver de viernes a domingo en Lucerna y Milán, colonia Juárez.

CODICIA EN EL TELÓN DE ASFALTO

Una inquietante obra de David Mamet que es atractiva por la personalidad aplastante de Arturo Barba que hace añicos a Adrián Vázquez apocado, sumiso, en una desesperante situación que dura largos minutos.

Es la dramaturgia de Mamet, que pone en jaque al espectador pidiendo clemencia para el perdedor de todas las discusiones. Casi es un elemento extraño al montaje la secretaria por un dÍa, Ximena Romo, se mezcla poco a poco en la trama. Las acciones giran en torno a un guion de cine, lo consiguió Adrián, poco a poco va perdiendo el control de ese proyecto. Dice Arturo que él va a hablar con el otro, al día siguiente, pero pide que Adrián esté callado para lograr firmar.

Es una situación que parece ser de un abuso total, cuando ella tiene otras ideas y maravilla al CEO, el director genial: no le debo contar más. La desesperación del público porque se restablezca el equilibrio, un guion de cine exitoso debe tener los elementos que a los cuarenta minutos son sospechosamente mandado a la goma.

En esa agobiante atmósfera que han ido creando, muy diferente a la jovial que maneja Una vida en el Teatro con los López Tarso, en el San Jerónimo, pero igual de intensa. Cuál es el tono que manipula Codicia: el angustiante. La escenografía básica de una oficina barata, un departamentito sencillo, sin apoyo de música, con iluminación apenas suficiente. El vestuario esencial de los que están en la lucha por los grandes proyectos. Es una obra, inquietante que está bien hecha.