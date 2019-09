Teatrikando

Cash, ¿si usted fuera víctima de un secuestro?

En el Telón de Asfalto puede usted ver cada jueves Cash. Esta obra ya la habíamos visto hace ocho años en el desaparecido Polyforum y nos dejó un saborcito raro, quizá por no estar del todo aterrizado. Pero era teatro círculo que es más difícil. En un escenario convencional luce más, de tal forma que el primer acto resultó ágil y el segundo, muy breve, porque faltaba un colofón que no le voy a contar, porque la idea es mandarnos a casa con un mensaje: esta obra no ha terminado, porque cualquier día alguien de nuestros conocidos o amigos podría ser víctima de uno.

El elenco es excelente Rene Dupeyron (coproductor), Teo Ruy Cenderos, Luis Fernando Peña, Rafa Sahit Díaz, Guicho Carlos Speitzer y cada uno de ellos logran convencernos de que son delincuentes o muchachos que buscan comprar una guitarra nada más, el público se pregunta ¿podrán salvarse? Por momentos parecen estar decididos totalmente en favor de unos de ellos; otros minutos parecen decir lo contrario y al final la confusión emerge como un ícono de nuestro tiempo, en que todo resulta como no parecía que iba a resultar. Un buen trabajo de dirección de Rafael Perrin, iluminado por César Perrin, escenografía de Miguel Méndez, que se puede ver cada jueves. Si no tiene problemas cardíacos, acuda.

HAMLET ES JULIETA EGURROLA

Si usted pensó alguna vez que con Rosenda Monteros como Hamlet ya lo había visto todo, estaba equivocado, porque le faltaba ver la traducción-adaptación de Tomás Segovia y otros; la dirección burlona de Enrique Singer, escenografía de Phillipe Amand que recuerda las de Gordon Craig, el vestuario de G. Stepanenke, que en realidad no necesitó de muchas ideas novedosas y por supuesto contemplar a Julieta vestir como cualquier chavo de hoy, con anteojos para el sol, soberbia. Zaide Silvia Gutiérrez en una casaca militar, magnífica; Luisa Huertas excelente, es vestida con gastada ropa de nuestra época. Los demás lucen ropa sencilla o un aditamento para hacerlo más efectista. La noche se la robó Enrique Singer o quien pensó en el pollo chillón que hizo reir a todos, porque su uso se extiende más allá del juguete que conocemos. No debo contarle más para que usted se divierta como yo lo hice, porque tiene sus diferencias.

Es una obra que se escribió en cinco actos y ahora nos muestran los primeros tres (con duración de más de tres horas), en breve nos anunciaran cuándo podremos ver el final de la obra. Es un placer ver a uno de los más grandes textos dramáticos jamás escritos para comprobar su vigencia, producto de un poeta: William Shakespeare. Lo puede usted ver en el Julio Castillo del Conjunto del Bosque. De jueves a sábado a las 19:00 horas. Los domingos a las 18:00 horas. La va a pasar bien