Teatrikando

Crimen, Pasión y Boleros, en Coyoacan

Representan una radionovela, se va convirtiendo en una ilusión única, viva, para que vayamos metiéndonos en la vida de esta familia en la que se comete un crimen. El rey de la noche es el bolero: las voces son de notable factura, tanto femeninas como masculinas. Por ejemplo José Antonio López Tercero, Tzaitel Santini, Luz Maria Meza no necesitan presentación; son voces probadas. Brotan las canciones, no podía faltar Bésame mucho, Guantanamera, La puerta, Perfidia, Delirio, La gloria eres tu, quiéreme mucho. Son las del primer acto, en donde nos informan del suceso delictivo, se presentan los personajes para que vayamos identificando a la dueña, al marido (el muerto), la jovencita que atrae las miradas, el joven fuerte y apuesto que no tiene chamba y llega a ayudar en lo que sea. El notario que da fe del cambio de testamento.

Pero lo principal son los boleros que son suavemente interpretados en el Teatro Hugo Arguelles de Coyoacan, en el mismo edificio que se encuentra la Delegación. Véala, domingos dos funciones 5 y 7.

Oh mi amor: en el Enrique Lizalde, de Coyoacan

Con la ayuda de Ady Salazar, David Tort y Pia Coello y otros, dan vida a una comedia musical muy sencilla, pero bonita, en la que verán a un joven que llega a un pueblo donde todo es difícil, se hace amigos de algunas pocas personas. Conoce a una chica que le gusta y ella tiene un problema, se ha comprometido en matrimonio con un militar que se fue a la guerra y parece que no va a regresar.

Muy bellas canciones, coreografias limpiamente realizadas, dan una clara idea de la tristeza del joven hombre. Así como de la dureza de su madre, la amistad de las chicas de la vida alegre y el regreso del uniformado hombre de guerra. Así que tiene que verla, porque es muy difícil ver comedia musical en buen precio: Crimen, Pasión y Boleros y ésta tienen un costo razonable. Sábados a las 18 hs.

30 años de Todo para la mujer

Es un fenómeno, pues cumple treinta años de hacer periodismo de espectáculos con un color y un sabor diferentes, es difícil hacer un programa y mantener interesado al auditorio. Esto lo ha logrado Maxine Woodside, con un equipo brillante, que actualmente conforman Anita Alvarado, Marco Antonio Silva, Mario Discua, Héctor Carrillo, entre otros.

Los felicitamos además porque atienden a todos: los famosos y además a quienes apenas van subiendo, especialmente los de la rama teatral, donde se ha convertido en eje de los que van por la vida. Si no tienen algo nuevo que contar, ¡pues repitan lo que dijo Maxine¡ Nuestras felicitaciones.