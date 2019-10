Teatrikando

Los Chicos de la Banda

En el Xola, nos reciben en un departamento de lujo, donde tendrá lugar una fiesta, al paso de los años y por la difusión de la obra, todos conocemos la trama: sencilla, una fiesta de amigos gay (Termino no utilizado cuando se estrenó en 1974) organizan un divertido juego que pone a todos a cuestionarse sobre su sexualidad y actitud ante la vida. Bajo la batuta de Horacio Villalobos, nos reciben Juan Rios Cantú, Pedro Mira, Constantino Morán, Luis Lesher, Gutemberg Brito, Juan Gabriel Martín del Campo, Carlo Guerra (totalmente desperdiciado) y Alfonso Soto. Su desempeño es un tanto desigual en las diferentes escenas, quizá se deba a que por momentos se perdía un poco de texto -casi en general se escucha bien-.

Se cuestionan las buenas y las “malas” costumbres, un prisma multicolor que esta lleno de ingenio, picardia ligera o veneno a la máxima expresión. Se agradece el final, en el que no hay un muerto, ni un caso de nota roja, vaya ni siquiera terminan una relación afectiva. Todo acaba en la búsqueda de un amor que puede ser temporal o no, pero que se anhela como si fuera lo último en la vida. Es como sentir el vacío existencial y tratar de llenarlo con días de fiesta, glamour y fingir un poquito que se es feliz.

La pregunta es si el presente 2019 interesará una obra que al menos en parte México es diferente, ¿o no? Aunque hay Estados de la República donde no ha cambiado nada. Se puede ver en el Xola los fines de semana. Si, vi la anterior, pero no se vale comparar.

TESTOSTERONA, EN EL Rafael Solana de Coyoacan

Alvaro Guerrero e Itati Cantoral tienen un enfrentamiento casi máscara contra cabellera y no le voy a revelar al ganador. Esta obra me atrajo desde que se presentó en el Chapultepec, con Verónica Merchant y César Ebora; luego Ceci Suarez y Enrique Arreola en el Granero, más tarde en La Gruta Gabriela de la Garza y el mismo Alvaro Guerrero.

Es de Sabina Berman, creo ha ajustado varias cosas, aunque la dirección de Ana Francis More, quizá la “retoco”. Me gustó más la dirección que ella misma hizo en La Gruta, claro, el elenco marca una diferencia. Itatí es de un aspecto más endeble, frágil, con un desempeño que va evolucionando conforme se necesita en la obra. Alvaro se comporta igual en la Gruta que ahora, en el Rafael Solana de Coyoacan.

La testosterona es la hormona masculina que realmente se consigue en geles e inyecciones para aumentar la musculatura, aunque también ayuda a la sexualidad. Un estudio muestra que aumentan los niveles de Testosterona en los fanáticos de un equipo de basket ganador, disminuye en los del perdedor. Quizá usted conozca la trama: un director debe decidir entre sus dos subdirectores, todo, absolutamente todo cuenta para este fin. Y vaya que compiten. Teatro Rafael Solana de Coyoacan, fines de semana.