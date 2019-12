Teatrikando

Es muy difícil hacer un resumen 2019, pero lo intentaremos

Los chicos de la banda, fue un intento de revivir el clásico de Mart Crowley, con más o menos fortuna. La Dirección fue de Pilar Boliver y el elenco Horacio Villalobos, Juan Ríos Cantú, Carlo Guerra, desperdiciado hasta decir basta, Alfonso Soto, Constantino Morán, Pedro Mira, Gutemberg Brito. No hay mucho nuevo que decir sobre el tema homosexual, sólo que logró una temporada larga.

Sugar. Dramaturgia: Peter Stone, música de Jule Styne y letras de Bob Merrill. Trad. y Adaptación de Enrique Guzmán. Brillante la dirección de Anahí Allue, así como la Coreografía de Óscar Carapia. Brillante Ariel Miramontes, Albertano; Arath de la Torre bien como es habitual; Cassandra Sánchez Navarro, brilla como es debido; Marisol del Olmo, Andrés Elvira, Mauricio Salas, Benito Castro, Mauricio Herrera (alternan), Óscar Piñeiro y Andrés Elvira.

Chicago. Dramaturgia: Música de John Kander, letras de Fred Ebb y libreto de Bob Fosse. Elenco: María León aseguran que muy bien, pero no Bibi Gaytán (no coincido), Michelle Rodríguez y un gran elenco. No es mucho decir que se esperaba estuviera bien y lo logra.

El Exorcista. Dramaturgia: John Pielmeir, basada en el texto de William Peter Blatty. Dirección: Fernando Reyes. Elenco: Sergio Kleiner, Cynthia Klitbo las vi a las dos, más seca quizá, en tanto Ana Ciocchetti es más dulce, Diego de Erice, muy bien; Ricardo Silva, Patty Larrañaga, Paola Meixueiro, Alejandro Herrera, bien como el tio dipsómano, Guillermo Jair, Juan Manuel Pernas, Adonay Guadarrama y José Alberto Gallardo.

Vincent, Girasoles contra el mundo. Un verdadero dulce resultó este montaje, que desde la escritura nos dio una grata sorpresa. Dramaturgia: Mario Iván Martínez. Dirección: Luly Rede Elenco: Mario Iván Martínez, Paula Comaduran y Fernando Memije.

Rentas congeladas. Dramaturgia, desde los tiempos de Sergio Magaña estaba perdida la música y Francisco Gabilondo Soler la rescata. Adaptación: Luis Mario Moncada. Dirección: Mario Espinosa. Elenco: David Hevia, César Enríquez, Javier Rojas, Elsy Jiménez, José Juan Sánchez, Alejandro Toledo, Karen Daneida, Sabina Cobos, Luis Javier Morales, Francisco José Gómez Covián, Berenice Mastretta, María José Guerrero, Sofía Gabriel Rodríguez, Javier Oliván, Elías Toscano, Ulises de la Cruz, Yoalli Michelle Covarrubias, Ana Corti. Muy bien el resultado goobal.

Hamlet. Usan el texto original de William Shakespeare, con Dirección de José Caballero. Elenco: Miguel Cooper, Julieta Egurrola, Zaide Silvia Gutiérrez, Luisa Huertas y un numeroso elenco. Los tres primeros actos se vieron en este montaje, los otros dos se verán el 2020 (y asi rebasaron las tres horas) Un banquete para los amantes de W.SH. Y alguna broma del director Enrique Singer con un gallus gallus plasticus. (Continuará)





!!!Feliz Navidad¡¡¡