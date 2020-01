Teatrikando

Cats: Cine vs Teatro, ¿quién gana? Voy a dejar que mis sentido común hable: No es lo mismo el cine que el teatro. Es más, cada montaje teatral ha sido distinto en México en detalles, en escenas que no pueden ser iguales a la anterior, por mil razones, entre otras el director es distinto y no quiere ser "intérprete" sino creador.

Una parte de quienes han ido a ver el filme quizá desconozcan que es una obra poética de T. S. Elliot considerado uno de los grandes de la literatura americana que después fue a vivir a Reino Unido y ganó el premio Nobel en 1948.

Entre otras consideraciones, recuerdo claramente que los críticos teatrales de la época en el primer estreno en el Silvia Pinal, espectadores con los que platiqué decían: "Muy bella, la música es genial, pero no entendí nada". Era una época en que un musical debía ser enternecedor, contar una historia con principio, centro y fin, un bueno, un malo y algunos problemas que resolver. Y en Cats obviamente no los encontraban a la primera.

Ahora el filme tiene todos los elementos mencionados, claramente para que no haya quien diga que no le entendió nada; con algunas canciones que no conocíamos que son como una mosca en la sopa, porque no las identificamos.

Sobre la calidad musical, notablemente buena, así como las actuaciones individuales, en materia dancística, vocal e interpretación. Sobre las actuaciones: son magníficas; hay un gusto especial en la cámara al hombro por lo que hay ligeros movimientos que nada afectan la belleza de la toma.

Es una irreverencia comparar el teatro contra el cine. Cada uno tiene su lenguaje y objetivo. Recuerdo que hace unos 15 años hubo un filme sobre el montaje, fiel a lo que habíamos visto en México. Pero es otra cosa, es registrar un trabajo escénico. Lo que ahora estamos viendo es creatividad pura con los límites de la obra misma. Hay que disfrutarlo porque tiene evidentes valores. Al final tenemos dos experiencias totalmente distintas bajo un mismo pretexto. Que por cierto, la versión teatral sigue en México bajo el mando de Gerardo Quiroz.