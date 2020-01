Teatrikando

Arranca 2020 y después de una pausa por vacaciones, la cartelera teatral en la Ciudad de México empieza a llenarse

¿Quén teme a Virginia Wolf? Con Laura Almela, Ana Clara Castañon, Pedro de Tavira Egurrola y Daniel Giménez Cacho, con dirección colectiva, es un clásico que aumentó la notoriedad de la obra dirigida por Mike Nichols y protagonizada por Richard Burton y Elizabeth Taylor en 1966.

Ha quedado como una obra de culto, a la que valdría la pena quitar media hora, ahora que todo está muy comprimido. Vi la que reseño y por necesidades de espacio omití escribir sobre ella, pero debo decir que Daniel Giménez Cacho esta exacto, a la par de Laura Almela.

Quizá en menor nivel la pareja de jóvenes que intenta sobreponerse a los viejos y caducos familiares del rector, en una feria de whiskies que consumen lentamente como su vida misma.

Iluminación de Gabriel Pascal, traducción de Victor Weinstock. La dirección colectiva me da la impresión de que a veces falla, puede resultar como la autodirección. Parece que fuera una habitación en plena mudanza, no una casa habitable, demasiado grande para mi gusto. Eso no es lo importante, sino las actuaciones limpias, medidas, de Daniel y Laura que llevan el peso de las acciones.

Teatro El Milagro. Teatro de altísima calidad, a precios muy razonables. El jueves 16 de enero reanuda su temporada 2020.

Chicago. En breve estaremos invitados a la magna función del musical con libreto de Bob Fosse en México. El motivo será la aparición de Angélica Vale, ahora en el papel de la matrona Mama Morton.

Será la primera vez que la veremos en un papel de mediana edad y de muy perversa a la hija de la Novia de México, es la que sabe hacer favores a las presas, a cambio de algo. Ya les contaremos.

Eugenio Barba en México. El gran Teatrista italiano radicado en Dinamarca dará una Clase magistral: domingo 19 de enero, en el Teatro Helénico de 11:00 a 16:30 horas. Además, previamente se presentará el montaje especial de Ave María, el viernes 17 de enero a las 20:30 horas y sábado 18 a las 19:00 horas, en el mismo foro.

El productor Rubén Lara prepara el regreso de la puesta Mujeres de ceniza. Tiene ensayada la obra que ganó todos los premios de la Agrupación de Periodistas Teatrales, con las actuaciones de Jacqueline Andere, Silvia Mariscal, María Sorté y Margarita Gralia; nada más tiene duda de una de las actrices de su reparto, para volver a la cartelera.

Rosa de dos aromas, con Rocío Banquels y Silvia Pasquel. Las actrices preparan este clásico de Emilio Carballido, que viene muy a cuento en esta época de feminismo y de mujeres empoderadas.

En la trama, dos mujeres aparentemente en rivalidad, acuerdan dejar en la cárcel al profesor universitario acusado de embarazar a una alumna.

Otros estrenos que se preparan son la reposición del musical con canciones de Mecano Hoy no me puedo levantar, estelarizado por Belinda y Yahir, en este mismo enero y para los siguientes meses esperamos los musicales Escuela del rock, Fiebre de sábado por la noche, con Irán Castillo y Aladdin.