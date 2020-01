Teatrikando

Chicago el musical celebró cien representaciones

Estuvieron excelentes todos, en lo individual y lo grupal, una noche de rechupete. Más allá de los dimes y diretes sobre María León y Bibi Gaytán, las dos están magníficas, quizá entró Bibi en un tono medio, pero cuando subió, su notable estilo apantalló a todos. El hombre de celofán está agradable, las escenas cumbre como cuando Roxy se convierte en marioneta, cuando Velma la invita a hacer el papel que hacía su hermana en un hipotético musical, están en un altísimo nivel actoral.

Los padrinos fueron Lola Cortés, quien en su discurso casi le pide un papel en Chicago, pero no se atrevió; Mariana Garza elogió a su excompañera de Timbiriche Bibi Gaytán. Felicitaciones a Morris Gilbert por sus 45 años de trayectoria así como su notable equipazo.

No se debe perder esta obra que los jueves está dos por uno.

TRIBUTO A LO GRANDES DEL ROCK

Una noche muy especial, pudimos ver a tres actores-cantantes que personifican a Alberto Vázquez, Angélica María y Enrique Guzmán, quienes merecen una calificación de 9.9

¿Qué se debería calificar? la posibilidad genuina de mostrarnos a las enormes figuras que están personificando. No se trata de imitar, sino de crear la magia de estar frente a la figura mítica, que algunos instantes nos olvidemos de que son actores que representan a un personaje; creer que estoy en presencia de una criatura asombrosa.

Natasha Viguri, Alfonso Nuñez y Enrique Valtany son los responsables del hechizo. El segundo es el productor de este excelente show con orquesta en vivo. Le relato cómo me sentí: una sensación de vitalidad, volver a escuchar a los tres grandes de México. Al finalizar me pidieron subir al escenario y decir unas palabras: "Son tres inyecciones de energía ver a estos gigantes, a estos portentos de la música: Gracias Angélica, Enrique y Alberto", expresé feliz de haber participado en la magia de tenerlos enfrente ,“y ver desaparecer la línea del teatro, en que no se sabe lo que es realidad o ficción".

Gracias por pensar este homenaje que va a ir creciendo y nadie sabe hasta dónde puede llegar; un espectáculo que es original y diferente. Deseamos que la idea de rendir tributo a esta tercia de rockanroleros en el zócalo capitalino cristalice y se haga realidad durante este primer semestre.

RICHARD VIQUEIRA REGRESA A LAS ANDADAS

Nos apantalló con su montaje de Hombruna, que habla de un ser truculento (la mataviejitas) con Valentina Garibay como actriz. Una explosión de creatividad fue lo que vimos en al Teatro María Tereza Montoya. Luego le comento más.

En este unipersonal, ambientado en los años noventa, una serie de asesinatos contra ancianas pone en alerta a las autoridades. Se pensó que el criminal era un hombre que vestía de mujer, nadie pensó que era una mujer obligada a vivir como hombre, en un país saturado de violencia contra su género. El autor parte de un trabajo documental extenso que analiza el perfil de una mujer rodeada del maltrato.