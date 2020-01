Teatrikando

Está cerca el centenario del nacimiento de Manolo Fábregas

El 15 de junio de 1921 nace el Hombre Teatro, fallece el 4 de febrero de 1996, así que cumple 24 de ser inmortal. Y doña Fela cumpliría 89 años de nacida y dos de estar al lado de su esposo. Una vez más recurro a mi libro La crítica teatral en México, segunda parte, para reproducir algunos párrafos: “Hacía 4 ó 5 temporadas por año, las temporadas eran cortas, no había mucho público para esa diversión. Voy con él (habla su hijo Rafael) a Violinista en el tejado, yo, ya he ascendido, ya estoy en la dulcería, ahí me toca venderle unas pasitas a Gustavo Díaz Ordaz. Me parecía un sueño estar platicando con el Hombre de la triste figura, en persona, que interpretaba Claudio Brook, juega conmigo, me empuja, me asusta con aventarme al foro en plena función”.

“A los siete años hago un comercial con mi padre, es para una famosa marca de camisas. Curso la preparatoria y como todos mis hermanos me mandan internado a estudiar al extranjero. Como pude conseguí una beca y me quedé a estudiar teatro en Inglaterra”, narra Rafael Sánchez Navarro en las páginas de mi libro.

Y continúa: “Audicionas y, si además, pasas los exámenes, logras una beca, esto fue en Colchester, pueblo vikingo, donde tuve excelente maestros. Entre mis mentores señalaría a mi padre”

Respecto al mester del fundador de la dinastía apunta: “Hay algo que quisiera señalar: durante alguna época se dividió el teatro en 'lo comercial, estilo Fábregas', para contrastarlo con lo experimental, se hacían grupos de opuestos y al paso de los años estamos viendo que no hay tal, el tipo de teatro que hacían los Fábregas ha recibido todo tipo de obras que después serán consideradas de avanzada, citaría Luv, Equus, Harvey, El hombre elefante; ahora en los concursos anuales que llevan el nombre de Manolo se recibe todo tipo de ideas vanguardistas”.

Ahora integraré unos párrafos de Armando de María y Campos en la misma publicación: “En 1965 se inauguró el teatro Manolo Fábregas, el primero que tendría, en el local que antes fue antes el Ideal”. Al autor de esta columna, doña Fela Fábregas confesó que él no quería llamarle así, pero que ella en un viaje lo hizo.

De Gonzalo Valdés Medelín citaré: “Se inaugura por María Félix, con la obra Cualquier miércoles, con Fernando Soler, Silvia Pinal, Marilú Elízaga y el mismo Manolo Fábregas”. De Marilú se decía que las joyas carísimas que usaba eran propias (era otra la seguridad de esta ciudad). Recordamos pues, 99 años de Manolo Fábregas y dos de ausencia de doña Fela.

GANADOR DEL 12 CONCURSO APT

El premio del Concurso Anual de Dramaturgia de la Agrupación de Periodistas Teatrales se otorgó a la obra Las reinas del Mictlán, escrita por Pablo Zuack, quien envió su texto bajo el pseudónimo de Mictlantecuhtli.

El triunfador del año pasado en la 36 Entrega de Premios fue Agustín Mejía Ramírez por su obra Después de tres copas. Y el vencedor del año 2018 fue Vicente Ferrer por Como los lobos. Doce años cumple esta labor de reconocimiento del talento de nuestros dramaturgos. Humberto Morales, Donnovan Santos y un servidor fuimos los jueces este año.