Teatrikando

Agotados: Magistral uso del tiempo escénico

Fully committed, una dramaturgia de Becky Mode y el actor Mark Setlock, más una dirección en México de Joserra Zúñiga, ha demostrado que no importa que haya cambio de piezas, el resultado sigue siendo deslumbrante: Hacen reír todo el tiempo al público. Cuentan que Mark Setlock dejó el montaje y creían que iba a dejar de ser exitoso, mas no pasó así, al seleccionar con cuidado a los actores que lo interpreten tienen garantizado el éxito.

En este caso el elenco es Alan Estrada y Chumel Torres, quedo al pendiente de acudir otra fecha para verlo. Alan hace una magnífica ejecución de lo que es un monólogo: tiempo, actuación física de cada personaje, la diferenciación vocal, secuencia; en una palabra, resulta magnífica su ejecución. Se trata de un joven que aspira a ser actor y que le encargan en su trabajo, dentro de un famoso restaurante, atender el teléfono de las reservaciones y vaya lío en el que se mete, no sabe lo complicado de lo que está haciendo y por más que desea cumplir fielmente la tarea asignada, en algo falla.

Finalmente, sale librado con bien, en la trama y en el reto actoral, tiene usted que verlo, para verificar que no exagero en mi entusiasmo por su trabajo. Recuerdo que fue el primer Mario que tuvo Hoy no me Puedo Levantar, rol que cumplió con todos los requisitos. A Chumel no lo pude ver, le toca otro día, ya que alternan. Así que si se presta la ocasión, le contaré mi opinión sobre ambos y anuncian que habrá una actriz, ojo. En México se ha decidido hacerla en dos actos, para vender más palomitas, por cierto, los precios de los boletos resultan relativamente económicos.

Cumpleaños de Luis Miguel Alarcón

Se celebró el aniversario número 50 de Luis Miguel, hizo una celebración-show con la presentación en sociedad de Paolo Papuchini, una marioneta que hizo las delicias de los presentes, es nativo de Italia, que colinda con la Roma Sur juntito a la colonia Doctores. Es muy aficionado a los cocteles Margarita, aunque no le hace el feo al tequila solo sin limón y sal. Estuvo el director de Cadena H Sergi Mass, donde Luis Miguel tiene un programa que se llama Y el cuerpo lo sabe, Rodo Soberanis, Estefy González, Sergio Zaldívar y Alfonso Núñez intérprete de Alberto Vázquez, entre otras personalidades. Felicidades.

Oro se estrena con el el grupo Toputshi

El director Noé Nolasco ha señalado el martes 3 de marzo a las 19:00 horas para estrenar la farsa Oro, obra de mi autoría, en el Centro Cultural José Martí, ubicado a unos pasos del Metro Hidalgo. Habla de una política mexicana que se mete en líos con la justicia, le espera una sorpresa la noche que se está dando a la fuga junto con su elegante galán.

Muy divertida farsa en la que Oro tiene la doble connotación de dinero y la de pedir algo a la divinidad, es francamente graciosa y entretenida la trama. No se la pierda.