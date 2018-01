Teatrikando

Dos más dos, promete risas a granel y cumple

Fuimos a la última función del año 2017, ya sabe usted, se presenta en el Jorge Negrete, cerca del monumento a la Madre (¿ya lo reconstruyeron?) todos los que deseaban comprar un boleto formaban una larga fila, lo que se ve en muy pocas ocasiones, además 2017 fue un año especialmente difícil para vender boletos, nos recibió un teatro lleno, para ver esta comedia que dura casi dos horas. El elenco no tiene desperdicio: el regiomontano Adal Ramones refrenda su calidad sobre las tablas, además de la TV, le hemos visto, y muy bien, en Sueños de un seductor; Consuelo Duval que será recordada largos años por XXXX y ¿Por qué los hombres aman a las c.?; Mónica Dionne cliente frecuente de los teatro y la TV, la recuerdo recientemente en Casa matriz y Un tranvía llamado deseo; para amarrar el elenco esta Mauricio Islas que hace poco estuvo en Aventurera y Las Criadas; así las cosas, el director es Alonso Íñiguez que logra un tiempo escénico eficiente para que no perdamos el tiempo en los cortes y cambios de lugar, aunque la escenografía pudo ser menos convencional, reproduce una sala-comedor con cocineta y pasillos, en dos niveles.

El personaje de Mauricio tiene una nueva afición, fraternizar con parejas swinger, han ido a cenar los cuatro y al final hay sugerencias para que se unan a esta novedosa idea de intercambiar parejas; porque si bien usarán la mía, tengo a cambio la ventaja de explorar en la de mi amigo y socio. Bueno, esa es la estructura básica para que Adal interprete un rol de empresario conservador, pero moderno, su esposa parece más open mind y viene la dinámica de avanzar- retroceder… pero no le contaré más. La trama sicológica de esta comedia de Daniel Cuparo, es sin otra finalidad que provocar nuestras risas y quizá el final no me convenció del todo, pero, ya nos tenía en vilo con esos dos arquitectos y socios, uno de ellos siempre acaba por opacar al otro (¿inconscientemente?) y un día vendrá la revancha.

No se la pierda, Adal-Consuelo-Mónica-Mauricio saben rato largo de estos menesteres, acuda y comparamos opiniones.

RESUMEN TEATRAL 2017 (tercera parte)

Una lección de teatro resultó El Padre con Ignacio López Tarso, Erika Buenfil, Lisardo, Lucero Lander, Adriana Nieto y Sergio Basáñez. Don Ignacio sigue imparable, ya que El Cartero, Un Picasso y Aeroplanos han sido ases que complementan el póker. La Estética del crimen es un trabajo entretenido y con momentos brillantes, destacan Mario Alberto Monroy y Omar Medina. Josefa fue un buen musical que no tuvo suerte, quizá el mes y la economía tan difícil le frenaron la taquilla. Un acto de Dios ha recibido opiniones encontradas, mayormente favorables, Horacio Villalobos hace un casi monólogo-stand up para inquietar al público con una reinterpretación de los Diez Mandamientos. Romeo y Julieta tuvo buenos comentarios, pero otros criticaron que adornaran a Shakespeare con música, albures y escenas ajenas. De otras producciones hablaremos en las siguientes semanas, cuando ya regresan a la cartelera los valientes que no cerraron después del sismo, no se arredraron con la crisis y ¡quieren competir con las elecciones y el mundial de futbol!, que llenan los espacios publicitarios con información profusa, confusa y difusa. Recordamos que el teatro ha competido con los mundiales y pocos productores tienen recuerdos felices. ¡Feliz Año¡