Teatrikando | El regreso de los teatros con cartera “medio desinflada”

El regreso de los teatros con cartera “medio desinflada”

El retorno a la actividad teatral era esperada con mucho entusiasmo, las obras de todos los niveles esperan tener taquillas poco abultadas, pero es mejor que el compás de espera al que obligo la pandemia. Los teatros al 20 por ciento de sus butacas son una muestra de que hay entusiasmo, mucho, aunque la cartera seguirá medio vacía.

Revisemos que lo que está comprobado. En el Foro Shakespeare habrá una obra que se podrá presenciar y ver en streaming: Radio Piporro y los nietos de don Eulalio, esto será el 3 marzo. Suena bien.

En streaming nada más, en El Milagro: Tio Vania, que vi físicamente hace años, dirigida por David Olguín. Montajes presenciales: Sobreexpuesta, El banquero anarquista,

El Helénico que ahora esta en Los Pinos, presentará por ejemplo Danny y las Tiassaurias. Zapato Busca Sapato. Las terribles desventuras del Doctor Panza. A las 2 pm.

Hoy no me puedo levantar, es probable entre en temporada en las siguientes semanas, aunque el costo de su nómina y renta de teatro hace riesgoso financieramente el regreso. Lo mismo pensamos de Ghost que lleva en los estelares al gran Agustín Argüello, Daiana Liparoti, Alex Brizuela y Lorena de la Garza para el disfrute de la butaquería.

Más lejano está el reingreso de Jesucristo superestrella, teniendo en cuenta el elevado costo que implican todos los elementos que intervienen, famosos, coros, bailarines y mapping. No creemos que regrese al Insurgentes El marido perfecto, con Jesús Ochoa, Lisa Owen y Rodrigo Murray.

Remotamente se ve que continúe Chicago que obtuvo varios premios de APT.

La que seguramente reemprenderá su ciclo es Mentiras, que ya pensará con qué enfoque, ya que el de Drag ha sido un éxito de taquilla.

UNAM e INBA ya preparan sus nuevas propuestas o reposiciones. Por su parte, los teatros independientes están por anunciar sus regresos, como el Foco, Contigo América, Off Spring, que han tomado con júbilo la noticia. Enhorabuena.

Pedro Kominik y un 14 febrero performativo

Nos recibió en la sala de su casa, repleta de globos, empezó el concierto de casi dos horas con una sabrosa versión a Si nos dejan, nada parecida a la que escuchamos en la Plaza de Garibaldi. Se anuncia que Whats App ahora tendrá una nueva misión, la de casamentera.

Mantiene la comunicación con su público, lo que es realmente difícil por varios problemas, aquí no hay aplausos, no hay brindis, no hay forma de interactuar (¿de veras?) O bien se interactúa al final de cada melodía. Hay una gran nostalgia al glosar las líneas de Chin-chun-chan y las Musas del país, otra es acerca de los sorpresivos teléfonos, pues se escucha por primera vez en 1901, era nuevo el invento de Alexander Graham Bell. Hay una canción de un filme de Almodóvar, no podía faltar Amorcito corazón sin Pedro Infante, ni silbidito, que ha sido convertido en jazz, es como Frank Sinatra en el restorán Caballo Bayo. Y la Vie en rose de la Piaff.

Siguió la noche transmitiendo desde un rincón lleno de añoranzas, mediante cámara fija, con un par de tomas, nos hace reflexionar que debería tener más cámaras y un switcher.

Hace el aviso, hay que escuchar una canción de amor tóxico, claro que sí, al fin que el público en casa declara bajo juramento de decir verdad que están tomando vino, mezcal y tequila. Pedro aclara que toma jugo de manzana, así ha sido siempre.

Para finalizar nos invita a convivir con él en estos conciertos, que dará en los siguientes meses, hay boletos con sorpresas para que usted se anime. En Facebook está el contacto para saber del próximo concierto.