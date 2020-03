Teatrikando | Fiebre de sábado por la noche

Mario Vargas (o un imitador genial) nos recibe para decir algo así como que estamos por escuchar “la música para los que han dejado atrás el desagradable acné mental”. La frase, es un latiguillo gozoso que se recuerda mientras la melodía que anunciaba ya se perdió.

Fiebre De Sábado Por La Noche es una joyita que no se puede perder, menos aún porque los precios de las entradas son realmente económicos para la nómina que trae cargando Gerardo Quiróz, quien produce.

No son nada más las rolas de los Bee Gees lo que concentran nuestra atención, sino lo básico en una producción musical: coreografías diseñadas por Memo Téllez y las voces de todos los elementos que forman la compañía: Irán Castillo, bien dotada en la parte melódica y desplazamiento escénico, Karen Espriú, excelente en ambos sentidos; Raúl Coronado, bien en la parte del movimiento individual, grupal, la voz es buena. Andrea Escalona y Luis Mario Quiróz, bien en todo. Lugar aparte se merece en los comentarios Memo Ríos quien con toda la facha que tiene de rockero, hace muy bien su papel de discjockey (aunque quizá no se le decía así en ese momento) y se le perdonan los gritos que pega para anunciar a los concursantes en la contienda del sábado.

Es un espacio acogedor el teatro Centenario Coyoacán, para divertirnos con esta producción que tiene video mapping para ambientar cada escena: lo mismo las calles, que los interiores, la fachada de los edificios, hasta el momento en que vemos el autobús que se llevará al hermano que abandonó el sacerdocio. La música en vivo es buenísima idea para dar el ambiente adecuado. Muy bien todos los elementos que se requieren para que nos sintamos en el ambiente setentero de los pantalones acampanados para sentirnos 'in'.

Muy buen trabajo el que ha logrado Gerardo Quiróz y que deseamos logre una larga temporada para ir a las 100 y a las 1,000, vestidos a la moda de aquellos años, ¡será una fiesta soberbia!

APT crea un Sistema de Defensa del Consumidor Teatral

En ciertas producciones teatrales se anuncia a un actor o actriz, llega uno y hay que soportar a otro (o no entrar pero ya viajó uno hasta el teatro), el mal servicio, los baños en mal estado, las butacas rotas, la hora de inicio anunciada no se cumple y mil detalles que hacen sentir mal al espectador. El precio del boleto es una de las limitantes y no en todos los foros dan el descuento a tercera edad y estudiantes. Los servicios de venta de boletos por internet son confusos y ¡acaba uno comprando a precio normal lo que se anunciaba con descuento!

Por eso lo piensa mucho para volver a acudir a un espectáculo escénico. Eso este contribuyendo a las bajas entradas que se están registrando, desde los foros pequeños hasta los grandes montajes. aptmexico@gmail.com está a su servicio.