Teatrikando | Homenaje al Pato Castillo

Haunani Ruiz, quien fue la esposa de Patricio Castillo, organizó un magno evento para recordar a tan talentoso actor, humano, agradable, festivo y lleno de sorpresas.

Así que disfrutamos mucho las anécdotas y frases llenas de cariño de todos los que llenaron el Teatro Xola. Condujo el evento Tito Dreinhuffer, esa responsabilidad estuvo llena de sorpresas y de fallas técnicas como es frecuente cuando quieres hacerlo todo perfecto.

Estuvieron presentes Susana Alexander, Luly Rede, Mónica Sánchez Navarro, Jacqueline Andere, Mario Iván Martínez, Carlos Ignacio, Nando Estevané, el Mago Frank, Pablo Valentín, Macaria, Nora Velázquez (Chabelita), entre otras personalidades.

Su versatilidad le permitió trabajar en la televisión, radio, por supuesto en teatro. Donde le recordaron en El Escorial, Los mosqueteros del rey, Jugadores, El diluvio que viene y muchas otras.

En cine trabajó al lado de Manolo Fábregas, Héctor Bonilla y todos los ahí presentes.

Se recordó la anécdota de una premiación en el teatro Diego Rivera donde faltaron muchos de los premiados, le pidieron subir a recibir el primero simbólicamente, lo hizo; al faltar más premiados, volvió a subir motivado por la poderosa voz de Jorge Ortiz de Pinedo, hasta completar siete veces, todos al grito de “Pato, Pato, Pato”. Siempre con buen humor y diciendo unas palabras de agradecimiento a quien daba el premio.

Nunca un actor había recibido tantos premios en una sola noche, recordó con buen humor Susana Alexander.

El homenaje fue una noche llena de recuerdos de todos los colores: tiernos, dulces, amables, recordando la personalidad del gran actor que siempre fue, por si fuera poco, además cantante.

Una velada alegre, donde todos salieron con una sonrisa.

Network, sin duda, el mejor montaje en lo que va del año

Es difícil describir lo que vimos, es un montaje que nos lleva del asombro a la contemplación de nuestro mundo, como si no fuéramos nosotros mismos. Quizá se ha imaginado un día la manera en que un extraterrestre vería este planeta y a los humanos; así se siente un día el personaje de Daniel Giménez Cacho al entrar al estudio de televisión, donde es conductor de noticias.

Como muchos él ha visto pasar sus mejores años bajo el yugo del rating y del share para sentirse lleno de vida. Pero esa magia ya pasó y ahora sólo le queda el retiro pues su audiencia le ha retirado su preferencia.

No le voy a spoilear las argucias del autor Paddy Chayefsky, cuya obra fue adaptada por Lee Hall y logra un soberbio espectáculo. A diferencia de José el soñador, a la que le sobra (es demasiada) escenografía digital e iluminación, en Network, es exacta y puntual para dar vida a lo que ha logrado Francisco Franco, quien dirige.

Arturo Ríos es el mejor amigo de Giménez Cacho, Zuria Vega es la maquiavélica productora; el locutor se dispone a hacer una magna travesura en la siguiente emisión del programa que conduce, ciertamente, no me parece que vaya perdiendo la razón al principio. Es una mente brillante que se sale de lo que es considerado “normalidad” para tener ideas originales, como es quitarse la vida al aire. Pero no se detiene ahí sino que al elevar su audiencia por la sorpresiva nota, es apoyado por los directivos para continuar al frente del noticiero. Ahí empieza el cerebro de Giménez Cacho a mutar, no en el sentido de una mente insana, sino en la de señalar críticamente todo en lo que se cree inamovible. Dios, las estructuras sociales, la economía, la moda, la política: todo está mal y él hace una invitación a que la audiencia reflexione y de una vez por todas se aleje de tales conceptos. Muy buena obra, con excelentes actuaciones.