Teatrikando | La usurpadora: The musical con Alan Estrada

Es un fenómeno en todo lo que hace, como cantante-actor que baila, Hoy no me puedo levantar es el que recuerdo como el más brillante, es también influencer y coautor de “Siete veces adiós” obra que ganó premio APT, entre otros por la forma excepcional que tiene de hacer una trama muy sencilla, que mande al público a casa con un grato sabor de boca; por la calidad vocal, composición, coreografías y un excelente reparto que encabezaron inicialmente Fernanda Castillo y Gustavo Egelgaaf y ya va como en el cuarto cambio de actores principales.

Ahora nos presenta un filme: La Usurpadora: The Musical una adaptación de una telenovela de finales de la década de los noventa, que se desarrolla en México y Estados Unidos, con un repartazo: Isabella Castillo, ella hace a las hermanas gemelas Valeria y Victoria, y Alan Estrada, el galán que tiene un romance con la chica (¿cuál?), ambientado con música en español de los noventa. Son quince las canciones que eligieron.

La comedia musical debe tener una trama que no se pueda entender sin la música, o sea, que no sólo sea incidental, ahora nos hace falta ver la película para declararla como la Primer Comedia Musical Mexicana que se realiza profesionalmente. Porque hemos visto algunas (muchas) que usan sólo la música como relleno, no como parte de la narración. Es lo que denominamos musicales de rockola. Y por supuesto deseamos ver las coreografías que sabemos serán de alta calidad como todo lo que hace Alan Estrada.

El resto del reparto son Susana Zabaleta, dama de la escena sin duda alguna; Jesús Ochoa a quien también ya la hemos visto en musicales, Cecilia Toussaint dama de voz única, Alejandra Ley (otro astro de los musicales), Valentina Shane West con actuaciones especiales de Alejandra Guzmán y Gabriela Spanic, nada más ni nada menos.

La empresa que hace la producción es Pantelion Films y es dirigida por Santiago Limón, de largo historial, actualmente supervisa Rebelde para Netflix.

El estreno está programado para el 12 de abril en todas las salas de México.

¡Hay que verla!