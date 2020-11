Tech Trends | Creciendo, a pesar de todo

En enero de este año, los expertos financieros ya tenían en su horizonte un tema muy claro, el tsunami financiero de caídas en las acciones, bajas en las ventas y, en general, reportes negativos de las empresas que cotizan en las bolsas de valores del mundo.

Este panorama su fue dando poco a poco y desafortunadamente se ha cumplido y el tsunami financiero nos llegó a todos acompañado de falta de empleo y cierre de muchos negocios que están tratando de salir a flote en medio de esta crisis.

El tsunami azotó a todas las industrias, sin excepción; en el mundo de la tecnología logró paralizar, por momentos, las producciones de insumos y afectar así la cadena productiva, cerrar miles de establecimientos y con ello, una disminución en las ventas de manera considerable y, por último, despidos y recortes de prestaciones y sueldos en México y en el mundo.

Pero, afortunadamente, esta historia no tiene por qué repetirse de una empresa a otra y, aunque el panorama se vea más que complicado, hay compañías que no afectaron sus cadenas productivas, no afectaron los productos nuevos y sus lanzamientos, y no afectaron a sus empleados, respetando sus prestaciones, sueldos y condiciones laborales de manera íntegra, es más, lograron dar resultados positivos en los últimos informes trimestrales financieros a los inversionistas; este el caso de la Surcoreana LG Electronics.

LG informó el viernes pasado, a todos los inversionistas, que el reporte del tercer trimestre, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, logró un récord en los 62 años de historia de la compañía, logrando un crecimiento de 22.7 por ciento en ingresos operativos comparados con el año anterior, mismo periodo.

Pero ¿cómo logra LG, en medio de la crisis moderna más grande, tener sus mejores resultados en 62 años? La respuesta se llama compromiso y pasión.

El compromiso viene en varios sentidos; la organización no le falla a sus seguidores y cumple cabalmente con los lanzamientos prometidos a sus consumidores lanzando más de 50 productos en los últimos meses, incluyendo los primeros audífonos inalámbricos que se desinfectan automáticamente, la venta del primer televisor OLED enrollable, el lanzamiento de LG Velvet y renovación de toda la gama media, etc.

El compromiso también viene en ofrecer productos con la mejor calidad sin depositar el costo excesivo de publicidad en los bolsillos de los consumidores.

Los tiempos de pandemia obligaron a recortar los presupuestos de publicidad de manera importante y con esto poder tener ahorros significativos a nivel operativo que permitieran respetar los precios de los productos; es decir, no incrementarlos, y también mantener finanzas sanas respetando los empleos de todos los colaboradores, no despedir a nadir ni reducir sus percepciones por temas de pandemia.

Sin duda, los tiempos de Covid-19 han sido complejos pero nos han mostrado que, a pesar de todo, se puede crecer, pero crecer y hacer crecer a tu alrededor.