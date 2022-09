Tech trends | El miedo…¿think different?

@daguilargallego Twitter





El festejo de las primeras 15 primaveras del smartphone más vendido del mundo, el iPhone, se llevó a cabo hace unos días con la presentación del nuevo modelo que presenta muchas innovaciones, principalmente para evitar que mueras. La presentación del producto comenzó con una serie de videos donde usuarios alrededor del mundo contaron su experiencia de cómo el Smartphone les salvó la vida; uno porque se quedó atrapado en un camión de basura, otro cuando cayó a un lago congelado, uno más cuando un oso se mete a su cabaña y el último cuando una avioneta cae en pleno vuelo y deja en medio del bosque a dos tripulantes que sobrevivieron al accidente aéreo. Estas experiencias construyeron una historia, en mercadotecnia le llaman “storytelling”, que resalta las bondades de los nuevos dispositivos a partir del miedo. La angustia por un riesgo o daño real o imaginario es la definición de la Real Academia Española para la palabra “miedo” y la técnica de utilizarla en comunicación es tan antigua cómo la sociedad misma. La aplicación de esta técnica de comunicación tiene un gran sentido lógico ya que venimos saliendo de una de las épocas de mayor miedo colectivo de la era moderna, la pandemia por el COVID-19. Durante más de 2 años, todos hemos sido expuestos a mensajes de angustia e incertidumbre que, triste y finalmente, venden. Todos los días desde que comenzó la pandemia eran cifras de muertos, desinformación y amarillismo que solo abonaban a una técnica de comunicación; el miedo. Ese miedo nos hizo comprar desinfectantes, mascarillas, caretas, lentes, guantes, aplicaciones, leer más noticias y, finalmente, consumir y comprar diferente. Hoy, sacando partido de un estado psicótico colectivo de miedo, Apple renueva sus smartphones con una tecnología de detección de accidentes, una herramienta para que puedas apuntar a un satélite y pedir ayuda si estás en medio de la nada y requieres que te salven y, finalmente, el monitoreo de la temperatura para que puedas revisar si has tenido variaciones. No cabe duda que las innovaciones que presentan son útiles y podrían llegar a salvar la vida de alguien, pero ¿realmente las necesitamos? Hace 15 años Apple cambió la manera en que nos comunicábamos, ofreció algo totalmente disruptivo y útil; hoy esa esencia está caminando hacia la teoría del miedo haciendo pensar que “no quisieras estar ahí sin el iPhone que salve tu vida”. Puede dar ventas aprovechando la paranoia que tenemos después de una sobreinformación de miedo pero definitivamente no va a poder mantenerse a través del tiempo y tendrán que reinventarse, cosa que no es difícil para la marca. Deberán dejar de lado la ansiedad y angustia que están insertando hoy para entonces recuperar la alegría y la creatividad que siempre impulsaron en los artistas y fotógrafos que ven en esta marca un sinónimo de libertad y no de miedo.