Tech trends | Empezando el año con el pie derecho

Por Daniel Aguilar

Ya es una costumbre que cada inicio de año está marcado por una avalancha de anuncios de las empresas más grandes de tecnología. Es precisamente en el marco del CES que la Consumer Technology Association (CTA) abre la ventana de lo que es la feria de tecnología más grande del mundo.

La siguiente edición del CES se llevará a cabo del 11 al 14 de enero de 2021 de manera virtual y, como todos los años, la CTA reconoce los productos más innovadores, disruptivos y revolucionarios de la industria de la tecnología que verán la luz durante el CES 2021.

Dentro de los reconocimientos que se harán públicos está el más importante, el Best of Innovation que premia lo mejor de lo mejor, y es aquí donde dos tecnologías claves de LG Electronics suben al escenario: LG OLED TV y la tecnología para refrigeradores LG InstaViewDoor-inDoor. Ambas tecnologías han marcado un antes y un después y han ido evolucionando con las necesidades de los consumidores consolidando su posición de tecnologías clave para el desarrollo de productos en el futuro.

¿Qué significa ganar el Best of Innovation? simplemente es el reconocimiento de que no existe algo mejor en el mundo y que, gracias a esa tecnología, la manera en que interactuamos con los dispositivos, en este caso los televisores y refrigeradores, no será la misma; esta tecnología será tendencia entre los desarrolladores.

El ejemplo más claro de tendencia e innovación es la tecnología OLED. LG ha sido pionera en esta tecnología, ha apostado por más de siete años ofreciendo televisores OLED que hoy pueden encontrarse a precios de un led y que muchas otras marcas no han podido desarrollar. El televisor LG OLED fue el primero en el mundo en anunciar el primer televisor flexible y este anuncio trasciende a un televisor, su aplicación en diferentes industrias será fundamental para el desarrollo de smartphones, de soluciones para autos, aviones, la industria e infinidad de aplicaciones.

En México, la tecnología LG OLED es líder en el segmento de televisores Premium y 2021 tiene un objetivo muy claro: continuar consolidando y creciendo la participación de mercado de LG OLED con más opciones de tamaño para el consumidor y una integración cada vez más grande en el segmento gaming.

En refrigeradores, la posibilidad de ver lo que hay dentro del refrigerador sin abrir la puerta pareciera de ciencia ficción pero no es así. Desde hace un tiempo que LG lanzó al mercado su solución LG Instaview y que permite ver lo que hay dentro sin necesidad de abrir la puerta, sin necesidad de perder frío ni de gastar más energía para ver lo que hay dentro del refrigerador. Este año, LG Instaview promete integrar más la inteligencia artificial a través de su plataforma ThinQ, promete integrar más la conectividad y consolidar lo que es el refrigerador Premium más exitoso de la marca en todos los tiempos.

No hay duda que comenzar el año 2021 con buenos propósitos es importante pero poder empezar con el pie derecho es aún mejor.