Tech trends | Hay que hacer las paces

Las elecciones en México tienen una larga y prospera historia y han sido, en varias ocasiones, reconocidas mundialmente como un buen ejemplo de ejercicio democrático. Evidentemente que llevar a cabo elecciones en un país tan amplio y de tantos millones de votantes no es cosa fácil ni barata y mucho menos amigable con el medio ambiente. Las últimas elecciones celebradas en nuestro país fueron el 6 de junio de 2021 y se renovó toda la cámara de diputados así como varios gobernadores; estas elecciones, a decir el INE, las más complejas de la historia, utilizaron 677 toneladas de papel para dar vida a 104 millones de boletas electorales impresas en papel de seguridad, tan seguro como los propios billetes. Estas 677 toneladas de papel equivalen, más o menos, a 11 mil quinientos árboles; pero árboles grandes y de maderas duras como el roble o el arce. Esta cantidad de árboles podría equivaler a una extensión de aproximadamente 30 hectáreas de bosque maderable, bosque que podría haberse ocupado en algo más que en boletas para votar porque la tecnología ya existe. El ejemplo más claro que hay es el de las elecciones celebradas hace unos días en Brasil; el gigante sudamericano lleva ya 25 años realizando elecciones con tecnología digital; es decir, sin boletas, y sin haber sido señalados por fraude, manipulación de datos o hackeo de ningún tipo. El sistema de votación que han implementado incorpora un espacio para poner la huella dactilar y hacer el reconocimiento biométrico del votante, después aparece en una pantalla táctil el número que corresponde al candidato y su foto, confirmas con un botón en color verde y listo, queda registrado el voto individual dentro del sistema de la urna/casilla electrónica. Una vez terminada la sesión de votación, la misma urna hace el conteo de los votos recibidos y una tarjeta extraíble es llevada con el órgano electoral, ahí mediante inteligencia artificial se analizan los datos y se puede descubrir si es que alguien pudo manipular los mismos y pasado este ejercicio, en un plazo de no más de 2 horas ya se sabe quién ganó las elecciones y sin haber talado un solo árbol. Uno de los puntos más importantes es que las urnas no se encuentran conectadas a Internet, así evitan cualquier tipo de hackeo y todo es guardado en su memoria y en una caja negra, como la de los aviones, que registra todo; a qué hora se prende, se apaga, quién vota y así poder garantizar la claridad en la elección. En México, en el año 2006, cuando en Brasil ya estaban las urnas electrónicas, aquí, con todo y boletas impresas, nos debatimos sobre el fraude electoral; nada de empatía con el medio ambiente ni con la democracia. Pronto vendrán elecciones en nuestro país y valdría la pena hacer las paces con nuestro suelo, nuestra tierra y aprovechar la tecnología existente para llevar a cabo elecciones limpias y libres, ejemplares.

*Daniel Aguilar