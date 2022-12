Tech trends | La ciencia ficción ya es realidad 

@daguilargallego Twitter





El razonamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas y la creatividad son algunas características que eran exclusivas de los seres humanos; como los seres vivos más inteligentes y evolucionados del reino animal, los humanos tenemos características que nadie más podría imitar o realizar, pero hoy parece ser que no somos los únicos que puedes llevar a cabo ese tipo de tareas. La Inteligencia Artificial, IA por sus siglas en inglés, es una rama de la informática que se encarga de desarrollar algoritmos y modelos matemáticos que puedan ayudar al hombre a realizar tareas que pudieran requerir razonamiento, argumentación y toma de decisiones. Hasta hoy, parecía difícil que un programa pudiera ayudarnos a resolver un problema personal, estamos más acostumbrados a los asistentes personales que solo ejecutan las actividades que les pedimos; por ejemplo, reproduce la canción tal o apaga la luz de la sala. Ese salto de solo ejecutar, a argumentar y razonar no se había dado hasta hoy con la plataforma de la empresa OpenAI. Fundada en 2015, esta empresa se dedica exclusivamente a la investigación en inteligencia artificial y uno de sus fundadores es precisamente Elon Musk. El primer ejercicio abierto de OpenAI ha sido el chat que se abrió a los usuarios del mundo hace una semana. Este chat es gratuito y solo se necesita un correo y un teléfono para verificar la cuenta para poder utilizar el servicio del primer programa de inteligencia artificial que marca un antes y un después en la tecnología. Hice algunos ejercicios con OpenAI chat y este programa es capaz de redactar escritos completos, con argumentos y sentido lógico en cuestión de segundos. Le pedí que hiciera un título para este texto y me propuso este con su argumentación: "OpenAI: el primer programa de inteligencia artificial que marca un antes y un después en la tecnología", probablemente mejor que el mío. Lo importante y más destacable de este programa de inteligencia artificial es que puede tener ideas nuevas y creativas basadas en millones de datos y en inteligencia artificial; también tiene la capacidad de razonar y entender argumentos como el análisis de un contrato y la recomendación de lo que un niño de 10 años debe recibir para sentirse feliz. Este programa es el primero en su clase y permite que la capacidad de ayuda para los humanos sea brutal; su uso puede ser desde un abogado preguntando por alguna jurisprudencia aplicada en un caso específico o el de un maestro preguntando por técnicas de enseñanza para niños de cierta edad y con ciertas características. Seguramente veremos más de estos avances durante el CES donde programas de IA, como la plataforma LG ThinQ, ayudan a los usuarios finales en sus vidas diarias controlando desde sus TVs hasta las lavadoras inteligentes como la LG WashTower. Vale la pena probar esta plataforma, la página es: chat.openai.com