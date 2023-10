Tech trends | Un sistema de alerta eficaz para todos

@daguilargallego Twitter





En Estados Unidos, el sistema Wireless Emergency Alerts (WEA) desempeña un papel crucial, avisando a la población, en tiempo real, sobre posibles amenazas a su integridad o patrimonio, como un inminente terremoto o un tiroteo en una zona específica, solicitando a la población mantenerse alejada. El WEA se ha demostrado como una herramienta esencial para la gestión y comunicación de emergencias en Estados Unidos, salvando vidas y mitigando pérdidas materiales. Al emitir una alerta, en cuestión de segundos, todos los teléfonos móviles dentro del área de amenaza determinada sonarán y vibrarán, enviando un mensaje de texto incluso cuando el dispositivo esté en modo silencio. A pesar de la efectividad probada del WEA, surge una pregunta inevitable: ¿por qué México no ha implementado un sistema similar?, especialmente siendo una nación que enfrenta sus propios desafíos, desde desastres naturales hasta situaciones de riesgo vinculadas con la delincuencia organizada.

La tecnología, denominada Cell Broadcast y basada en geolocalización a través de antenas que transmiten datos móviles, ya existe. Con más de 123 millones de dispositivos en México, prácticamente todos podrían ser informados sobre una emergencia de manera más eficiente y rápida que a través de la televisión, la radio o una aplicación.

Imaginemos un escenario en México donde exista un sistema de alertas similar: padres recibiendo alertas de niños desaparecidos, ciudadanos siendo notificados sobre áreas de riesgo inminente debido a actividades criminales o, en un contexto más amplio, alertas que informen y preparen a la población ante desastres naturales. ¿Cuántas vidas se podrían salvar? ¿Cuánto sufrimiento se podría evitar?

Implementar un sistema así en México presenta un desafío considerable, no solo desde una perspectiva tecnológica sino también en términos de cooperación multisectorial y adopción pública. Sin embargo, las recientes tragedias en el país subrayan que el costo de no actuar, de pensar que "no va a pasar nada", es insosteniblemente alto.

Una implementación efectiva no depende únicamente de la tecnología, sino también de un enfoque sistemático y un compromiso firme con la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Implica tejer una red que conecte al gobierno, al sector privado y a la sociedad civil, creando un mosaico que refleje una cultura de preparación y respuesta. Además, la educación y la conciencia desempeñan un papel crucial, asegurando que cada alerta sea comprendida y actuada de manera adecuada.

La visión de un México con un sistema de alertas efectivo no es una utopía, sino una meta alcanzable y esencial. En un país donde la alerta sísmica ya ha demostrado su valía, expandir este modelo a otras áreas es un paso lógico y necesario. Es un llamado no solo por la seguridad, sino por el reconocimiento y afirmación de que cada vida es invaluable y merece ser salvaguardada con todas las herramientas disponibles.