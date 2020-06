Tecnología, energía y cambio climático

Por: Montserrat Ramiro Ximénez

No se exagera cuando se dice que hay pocos fenómenos tan importantes, tan verdaderamente globales, como la relación entre las tres palabras del título de esta columna. Como sucede quizás solo con la salud pública, el impacto de la tecnología, la energía y el cambio climático en prácticamente todos los seres humanos del planeta es real hoy y lo será aún más en el futuro.

Y a pesar de su importancia global, se habla poco de esta relación. Es común leer o escuchar sobre el cambio climático en general o sobre asuntos energéticos coyunturales como el precio de la gasolina y las decisiones sobre Pemex y CFE, pero poco se entiende sobre la importancia de las decisiones que se tomen en el mundo para acelerar la transición energética. Asimismo, aún cuando la mayoría de la población mundial entiende la gravedad del cambio climático, no siempre nos detenemos a pensar que, en el fondo, el cambio climático es un fenómeno estrechamente ligado con la energía y con la tecnología que usemos para generarla.

Empecemos con la generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero. Hace escasos 10 o 15 años la tecnología disponible no permitía generar electricidad de fuentes renovables, sobre todo el sol y el viento, de manera económica. Eran demasiado caras. Sin embargo, los avances tecnológicos recientes han sido de tal magnitud que hoy en día las fuentes renovables no solo compiten contra los hidrocarburos contaminantes sino que en muchos casos son más económicas.

Va un ejemplo: hoy en México la CFE genera o compra electricidad a un costo promedio de $1,411 por MW/hora cuando usa gas y $2,106 por MW/hora cuando usa combustóleo, pero la compra a plantas de energías renovables a un sorprendente $575 MW/hora como resultado de las subastas de largo plazo. Los efectos de esta dramática reducción de costos de generación limpia son profundos, tanto en la facilidad con la que todos los países podrán electrificar sus economías (clave para el crecimiento y el desarrollo), como para la transición energética que detenga el cambio climático.

Los beneficios para la humanidad, particularmente en los más pobres, son evidentes. Además de mejoras en la salud, la rápida adopción de tecnologías limpias resultará en más empleo. No debiéramos tener dudas sobre el camino a tomar. Sin embargo, para que el mundo se beneficie de esta tendencia, gobiernos (con una importante dosis de cooperación internacional), empresarios, científicos y sociedad civil tenemos que priorizar el largo plazo sobre el corto.

Se dice fácil, y es hasta cursi decirlo, pero es real y no sucede con frecuencia. No vayamos tan lejos: en México en los últimos meses el gobierno federal ha tomado decisiones que atentan en contra de las energías renovables y en consecuencia detendrán la introducción de tecnología de punta al país, pospondrán la transición energética y causarán que se emitan más gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Pasemos por alto los detalles técnicos y legales de estas acciones y fijémonos solo en algo indiscutible: el gobierno mexicano decidió sacrificar el largo plazo a cambio de que los estados de resultados de CFE (y Pemex) salgan un poco mejor durante unos cuantos trimestres.

Para no deprimirnos con estas políticas de corto plazo, preguntémonos ¿qué sigue? ¿Cuál es el futuro de la relación entre tecnología, energía y cambio climático? En primer lugar el incremento en el uso de energías renovables para la generación eléctrica a nivel mundial es imparable. Habrá quienes se conviertan en un obstáculo temporal, pero el fenómeno de las energías limpias llegó para quedarse. En segundo, habremos de pensar en cómo almacenamos la energía que generemos de esta manera. Recordemos que la principal característica de la generación eléctrica es que la que se genera se debe utilizar inmediatamente. Para atajar este inconveniente hay ya interesantes avances en el almacenamiento.

Las baterías de ion de litio son ya una realidad y sus costos han bajado de forma notable. El siguiente paso para almacenar energía será hacerlo de forma estacional no solo por periodos de 4, 6 u 8 horas. El hidrógeno producido a través de electrólisis con energía renovable es la respuesta y el camino. No sería raro, en consecuencia, ver en unos años que las casas, los pueblos y hasta las ciudades almacenen la energía que generen sus techos y proyectos fotovoltaicos y eólicos a gran escala. En ese mundo, los hidrocarburos se utilizarán en procesos de materiales, plásticos, cosméticos y similares pero no para el transporte o el control de la temperatura.

En lugar de pensar en quién genera y quién cobra de hoy a mañana, en lugar de pelearnos entre autoridades, empresarios y países, pensemos en mecanismos de cooperación que nos permitan acelerar estos cambios, cuyos beneficios superan las agendas particulares de un gobierno o una empresa por órdenes de magnitud. Discutamos ese tipo de problemas. Ahí está el futuro.