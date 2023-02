Telarañas Digitales | Los contenidos de la exclusión 

En la mayoría de las páginas web el acceso a los contenidos para las personas con diferentes tipos de discapacidad es limitado y casi siempre se les excluye del diseño inicial. Aunque se está volviendo una regla incluir, al menos en comunicados oficiales, algún intérprete de lengua de señas mexicana, todavía son pocos los contenidos que consideran otros tipos de discapacidad. Además es poco común que en cuestiones de entretenimiento o servicios se cuente con modelos de inclusión integrales.

El tema de la inclusión ha dado lugar a numerosos debates, algunos de ellos, a falta de argumentos serios, han sido llevados hasta el absurdo, banalizando la inclusión de las personas con discapacidad, como ocurre cuando se utiliza la bandera de la inclusión para descalificar el lenguaje inclusivo y sus fines políticos o ignorar los usos lingüísticos no registrados por academias de la lengua, aunque ese es un tema aparte. Pero aunque hablar de la discapacidad es popular y políticamente correcto, el trabajo real en favor de la inclusión es en realidad muy poco.

No es un problema exclusivo del ámbito digital, pero sin duda sí se traslada a la web 2.0 y requiere de atención urgente. En el espacio analógico, la inclusión se reduce a aplicar la normatividad mínima, considerando medidas apenas paliativas e insuficientes. Por ejemplo, aunque es obligatorio que los negocios y restaurantes no ejerzan ningún tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad, la mayoría se enfoca en evitar el acoso sin tomar en serio el tema de la inclusión que se reduce a una que otra rampa y un baño exclusivo no siempre bien diseñado.

Recientemente se hicieron virales algunos videos donde personas en sillas de ruedas desean entrar a establecimientos diversos y ante la falta de rampas y espacios inclusivos, lo único que obtuvieron fue la buena voluntad del personal que se ofreció a cargarlos. Aunque es loable que la solidaridad de los mexicanos se manifieste en casos como este; lo cierto es que debe garantizarse que las personas con discapacidad puedan acceder por sí mismas a los establecimientos, entrar a sus espacios laborales o escolares, desplazarse de manera segura por la calle, contar con opciones de entretenimiento, usar el transporte público, subir a los edificios donde habitan o acceden a servicios y contar con asistencia en caso de requerirlo.

Basta un solo día paseando por la Ciudad de México para constatar que no existe tal inclusión. En parte porque la iniciativa privada no se ha preocupado por implementar cambios cuando no le resultan rentables, en parte porque en el espacio público se lidia con problemas como la inseguridad, la falta de inversión en obra pública e infraestructura inclusiva. Los espacios inclusivos deben permitir que las personas con discapacidad, si están en condiciones, puedan ser autosuficientes y en caso de que sea necesario, garantizarles el apoyo pertinente sin que se les condicione el acceso a los servicios.

Aunque no todo se trata de espacios físicos. También son apremiantes modelos educativos inclusivos, tanto en la educación obligatoria como a través de la divulgación de contenidos que informen a todas las personas sobre los temas que atañen a las personas con discapacidad. Es necesario sensibilizar a la población, porque además el acoso y la discriminación existen y deben ser erradicados, pues agregan complejidad a los retos que ya de por sí tienen que enfrentar día con día. El papel de las plataformas y los creadores de contenido digital es de suma importancia, no sólo garantizando el acceso a las personas con discapacidad, sino también promoviendo el respeto y la representación. Los contenidos deben contemplar las diferencias de los usuarios y sus necesidades desde la fase de diseño, y el mundo digital en general tiene que implementar estrategias para diversificar los formatos y dispositivos en favor de la inclusión.