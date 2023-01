Telarañas Digitales | Por un 2023 navegando seguros

Es costumbre anual comenzar el año reorganizando, limpiando y remodelando nuestros espacios y cosas personales, con una depuración de clóset o el reacomodo de nuestras bibliotecas. Inspirados por el nuevo comienzo, le llamamos a hacer lo mismo con su vida digital, pues ordenar la información, tener al día nuestras contraseñas y configuración, así como identificar espacios vulnerables nos protegerá y ayudará a mantener archivos de valor y separar las esferas laborales, educativas y de entretenimiento en la vida social. Para lograrlo, le sugerimos las siguientes recomendaciones.

Organice sus archivos tanto en los dispositivos como en la nube. Saber qué tenemos es importante y se puede incluso generar una pequeña base de datos en hoja de cálculo para saber dónde encontrar cada cosa. Identifique y elimine borradores y archivos que no necesita, están duplicados o que puede descargar fácilmente de internet. Verifique que sus respaldos están al día, es buena idea tener más de una cuenta para no mezclar archivos de trabajo con los de índole personal, pero si decide permanecer con una sola, cree carpetas especializadas. Si tiene información sensible trate de protegerla. No comparta sus contraseñas, no utilice la misma para todos sus servicios y guárdelas bien.

La enorme cantidad de pantallazos y memes que llegan a los dispositivos suele saturar los servicios de almacenamiento. Por suerte, Google Fotos cuenta con un algoritmo para distinguir capturas e imágenes “de archivo”, hasta hay aplicaciones que lo hacen por usted; iCloud también permite identificar imágenes repetidas. Trate de depurar lo más que pueda usando estos elementos, invertirá menos tiempo y tendrá mayor control sobre su información. Las etiquetas visuales y geográficas son de gran ayuda para revisar lo que tiene. De preferencia, evite tener archivos pesados en sus dispositivos y guarde copias en la nube, puede elegir la calidad antes de activar la carga automática.

Revise en redes sociales sus listas de amigos para identificar si hay perfiles sospechosos o desconocidos que pueden ver su actividad, si lo considera apropiado es mejor que los elimine. Revise las configuraciones de todas sus redes sociales y vea quien puede seguirle o enviarle mensajes directos, solicitudes de amistad, encontrarlo mediante los buscadores o etiquetarle. La mayoría de las plataformas permiten que usted elija, pero imponen de manera automática la configuración menos segura, así que es recomendable que la adapte a sus necesidades.

Revise junto con los menores las configuraciones de sus perfiles y dispositivos, sobre todo si acostumbran a jugar en línea. Es deseable que cada cierto tiempo se involucre en las actividades online de los infantes, pues no está de más recordar que suelen ser susceptibles a ataques y que la falta de interés y conocimiento de los adultos sobre la vida digital de los niños hace más difícil protegerlos. Instruya a adultos mayores y adolescentes a protegerse en línea, trátelos con paciencia y no haga las cosas por ellos, y recuerde, si usted no sabe hacer algo, para eso está internet, con sólo buscar un tutorial o serie de pasos encontrará cómo configurar lo que desconoce o los conceptos que no entiende, sólo requiere decidirse a hacerlo y darse el tiempo para investigar.

Mantenga sus dispositivos siempre actualizados, pues esto ayuda a prevenir ciberataques, las mejoras en la seguridad lo mantendrán protegido. Evite abrir mensajes o vínculos de fuentes desconocidas o sospechosas y active el antivirus de su elección. Recuerde que entrar a sitios de dudosa procedencia lo pone en riesgo y descargar contenido o ejecutar programas no autorizados también es peligroso. Si tiene demasiadas dudas, contacte los servicios profesionales de plataformas reconocidas, la mayoría son gratuitos y están dispuestos a orientarle, gigantes como Google o Microsoft tienen largas listas de orientación, solo basta leerlas. ¡Le deseamos un 2023 digital provechoso y seguro!