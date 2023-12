Telarañas Digitales | ¿Público o privado? La paradoja de la visibilidad digital

A menudo pasamos por alto un problema que viene con el mundo digital y al que nos hemos comenzado a acostumbrar. Está tan normalizado que pensamos que debe ser de esta forma y que no hay nada que hacer para cambiarlo: se trata de la falta de momentos privados y de la eliminación de las identidades que solían constituir a un ser humano en tiempos pasados, y que están, para bien o para mal, creando un nuevo modelo de persona de la era digital, acostumbrada a permanecer absolutamente visible—transparente, diría Byung-Chul Han—ante el resto de las personas.

Quienes crecimos en los setenta y ochenta podemos recordar lo importante que era mantener separadas nuestras identidades, espacios comunicativos diversos que tenían una propia lógica interna y ante los cuales debíamos ir adaptándonos a medida que cambiábamos de uno a otro. No era lo mismo compartir una cena con amigos que con la familia, platicar con nuestra pareja que, con nuestros padres, hablar con nuestros hijos que con nuestros hermanos. Esto que parece lógico, al menos desde el punto de vista del mundo analógico, ya no lo es tanto en el mundo digital.

Sabíamos que, en cada espacio, en cada grupo, debíamos emplear un modelo comunicativo diferente. Jamás hablaríamos con “groserías” a nuestros padres, menos aún de sexo—a menos que se tratara de la charla con alguno de ellos—ni nos atreveríamos a hacer bromas soeces con nuestros colegas o en el ámbito profesional. Esto no significaba que no nos descarriláramos un poco con los amigos en una fiesta, o que no pudiéramos hablar de nuestros sentimientos más profundos con una pareja, sino que admitíamos que había algunas cosas que se podían compartir con ciertas personas y otras que solo guardábamos para nuestros seres más cercanos.

La elección sobre estos niveles de privacidad y lógicas comunicativas no era fortuita, estaba atravesada por una distinción de nuestras identidades: la hija o el hijo, el padre o la madre, el profesional, el amigo, el tío. Cada identidad requería un modelo lingüístico y hasta un patrón de comportamiento. Aunque en la actualidad esto pueda tildarse de “hipocresía”, lo cierto es que cumplía una función importante: mantener la privacidad y regular el tipo de relaciones interpersonales, dejando a las conexiones más profundas la cercanía emocional y relegando la más racional a las menos profundas. Esto garantizaba encontrarse en espacios seguros.

Las esferas de lo privado y lo público han dejado de existir y con ello se ha impuesto un modelo de vigilancia permanente. A pesar de que la mayor parte de las redes sociales permite configurar quiénes pueden acceder a cada publicación y contenido, es común que los usuarios no empleen estos filtros, sobre todo cuando se trata de los más jóvenes. En la misma red social pueden estar agregados padres y hermanos, jefes y compañeros de trabajo o escuela, pareja, personas de la familia extensa, conocidos y personas de las que absolutamente no se sabe nada.El antropólogo Néstor García Canclini señala que las nuevas generaciones se ubican en esta frase: “El futuro es tan incierto que es mejor vivir al día”.

Muchos de los influencers más famosos son quienes comparten más detalles de su vida privada y cotidiana, los que aparecen comiendo, llorando o gritando frente a la cámara. Muchos de ellos tienen verdaderas crisis emocionales frente a desconocidos, a pesar de que no todos los apoyen e incluso haya quienes solo se conectan para dejar algún insulto o denostarlos. Las imágenes de adolescentes llorando y hablando a la cámara para contar un mal día, un enfrentamiento con los padres o una ruptura amorosa se incrementan y suelen viralizarse y someter al apoyo o a la burla.

Las consecuencias de la dilución de esas esferas, sobre todo entre los más jóvenes que están acostumbrados a presentarse sin filtros en las redes sociales, son variadas. El incremento de problemas emocionales, depresión, ansiedad y el aislamiento social suelen ser comunes. Algunos videos virales que han sido compartidos en un mal momento con las personas equivocadas han destruido por completo la vida de sus autores. ¿Vale la pena mostrar todo de uno mismo ante absolutamente todos?