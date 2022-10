Telarañas Digitales | ¿Quién maneja las cuentas y para qué?

A José María Muria, emérito merecidísimo, con afecto.





Seguramente alguna vez te has preguntado si las cuentas verificadas garantizan que sus protagonistas las manejen, que sean ellos los responsables de publicar contenido y responder a sus seguidores. La respuesta generalmente suele ser no: empresas, instituciones de gobierno y figuras públicas suelen contratar personas especializadas en el manejo de redes para el cuidado de su imagen y la interacción con otros usuarios. Eso no significa que sus autores no estén al tanto e incluso esporádicamente son ellos mismos quienes están del otro lado, pero sus acciones son evaluadas constantemente.

Es común que las cuentas de artistas y políticos respondan a los comentarios que los usuarios comunes y corrientes dejamos en ellas. Pero, aunque no lo parezca, esas respuestas suelen responder a frases hechas y en algunas ocasiones son hasta automáticas, aunque lo común es que el manejador de los perfiles se tome un tiempo para comentar e interactuar con sus seguidores con base en la consecución de objetivos específicos. Existen fórmulas que favorecen que cierto contenido se visualice primero y se vuelva viral y los especialistas las explotan constantemente.

Por ejemplo, hace unos años fueron virales las respuestas que la cuenta de Enrique Peña Nieto daba a sus seguidores en Twitter e Instagram, donde manifestaba una actitud desenfadada y hasta juguetona y frívola en medio de las grandes crisis sociales, políticas y económicas que enfrentaba México. Según la mayoría de los analistas, tales respuestas respondieron a una estrategia mediática y fueron implementadas por expertos en manejo de redes.

Desde hace años, en las campañas políticas el manejo de redes se ha vuelto crucial. Es casi obligatorio que los candidatos contraten no sólo a un community manager, sino a todo un equipo de especialistas. También son comunes las granjas de bots que, en el caso de Twitter, constituyen un verdadero problema y han entorpecido su compra por parte de Elon Musk, dado que son capaces de cerrar cuentas, generar tendencias y convertir la red social en un verdadero campo de batalla.

El ascenso meteórico de TikTok invita a enfocarse en su poder de cara a las campañas políticas que se desarrollaran en México por la sucesión presidencial en 2024. Ya hay algunos perfiles de presidenciables autonombrados que comienzan a trabajan con mayor o menor éxito en su imagen en dicha red social, considerando que los centennials que constituyen la mayoría de sus usuarios serán decisivos para el triunfo de cualquier propuesta. Conectar con las audiencias jóvenes en redes sociales es una receta de éxito, aunque desgraciadamente dicha conexión suele estar basada en la transmisión de una imagen desenfadada y divertida del candidato más que en el conocimiento de sus propuestas.

TikTok cuenta con un potencial enorme. Recientemente, la famosa cantante Rosalía probó una nueva estrategia para el lanzamiento de su canción “Despechá”, aprovechando TikTok para dar a conocer su tema mucho antes de publicarlo en YouTube como se ha hecho de manera canónica en la industria musical las últimas décadas. Aunque únicamente fue un experimento, los resultados sugieren que esa plataforma será imprescindible en el futuro y que jugará un papel indiscutible en el terreno político. El control de las tendencias y la publicación de contenidos novedosos que sean capaces de conectar con la audiencia podría significar el éxito o fracaso de un candidato, al menos entre ciertos nichos y grupos de edad. En todo caso, no habrá desperdicio en estar al tanto de las batallas protagonizadas por audios de tendencia, trends y bailes virales.