Telarañas Digitales | Tiempos de aprendizaje: internet y los estudiantes autodidactas

Los modelos educativos se van transformando con el tiempo, aunque la mayoría han coexistido unos con otros a través de la historia. Ciertos modelos van volviéndose populares y dejando a los demás en desuso, al menos durante ciertos periodos de tiempo. En el siglo XIX era común educar a los hijos en casa, al menos entre ciertas clases sociales que podían permitirse brindar educación y en lo referente a la educación básica. La figura del profesor particular o de la institutriz inglesa nos suena familiar gracias a las películas y libros popularizados por la cultura pop.

Este modelo a finales del siglo XX ya resultaba muy extraño, pues estaba basado en el aislamiento y requería de la actitud autodidacta del alumno, es decir, de la capacidad y las ganas de aprender ciertas cosas por su cuenta, fuera de la institución facultada para los saberes. Además, el modelo no es común en América Latina, pues la escuela adquirió el papel de institución hegemónica para el aprendizaje, implica la presencia física del alumno en un espacio determinado y, por supuesto, la convivencia con pares regulada por modelos de conducta impuestos por el cuerpo docente y directivo.

La escuela como figura de poder sigue existiendo y siendo hegemónica, sería ingenuo suponer lo contrario. Pero al menos ha tenido que enfrentar la crítica constante a sus modelos disciplinarios tradicionales, a su incapacidad de generar pensamiento crítico y a favorecer que el alumno retenga gran cantidad de información sin saber qué hacer con ella. Desgraciadamente, las escuelas que se han enfocado en implementar cambios y responder a tales críticas son todavía pocas y pertenecen mayoritariamente a la iniciativa privada, pues las transformaciones globales en los modelos educativos están lejos de lograrse. Aún estamos acostumbrados al uso de uniformes, los castigos y los sistemas de evaluación numéricos que se enfocan en la comparación y en un solo tipo de inteligencia.

Pero en medio de este panorama existen alternativas que comienzan a tomar fuerza en lo que respecta a la educación. Se trata por supuesto de la educación virtual, que puede estar supeditada a un organismo del saber—como ocurre con las escuelas en línea—o no estarlo, como sucede con la educación autodidacta que es cada vez más común en los países desarrollados o que los estudiantes están emprendiendo de manera paralela a la que reciben en las aulas tradicionales. La educación virtual permite trascender los viejos estatutos y permite que cada uno incremente su conocimiento.

A usanza del siglo XIX, el número de alumnos educados en casa se incrementa en todo el mundo y no siempre se requiere de la ayuda de un docente profesional. La enorme cantidad de contenidos educativos a la que se puede acceder de manera gratuita y libre en internet permite que cualquier persona, prácticamente, pueda aprender cualquier cosa, y esto es extensivo por supuesto a los conocimientos que abarcan los modelos educativos tradicionales, sobre todo en los niveles básicos. Aunque la educación autodidacta plantea algunos inconvenientes que deben ser considerados, sobre todo cuando no existe un guía que pueda solventar dudas, o cuando el alumno no puede acceder a otros tipos de socialización, es innegable que la libertad que supone es atractiva.

Pero el modelo de educación autodidacta más bien suele ser híbrido y complementar los contenidos aprendidos en la escuela con los instrumentos del mundo virtual. Incitar a los alumnos a buscar información por su cuenta, discernirla, tener actitud crítica ante ella, plantear dudas y expresarlas colectivamente puede ser enriquecedor y permitir que el aprendizaje sea mucho más flexible que la que ofrece la escuela como unidad disciplinaria por sí sola. El conocimiento hoy más que nunca está al alcance de todas las personas y el mundo digital encierra un universo de posibilidades.