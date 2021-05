¡Tenemos derecho a conocer a lxs próximos diputadxs federales!

Por Yessica Corral Urbina





A poco menos de un mes de las elecciones, el pasado 6 de mayo Nosotrxs presentamos, en conferencia de prensa , el Cuestionario para Candidatxs a Diputaciones Federales 2021 (#CuestionarioNosotrxs2021) con el que buscamos conocer más de las y los candidatos que aspiran a representarnos en la Cámara de Diputados. Este cuestionario está dividido en tres secciones que les interrogan sobre su perspectiva política, su opinión del cargo al que postulan y la agenda legislativa que impulsarán en caso de resultar electos.





Hasta el 5 de mayo, el INE reportó un total de 6 mil 910 candidaturas entre todos los partidos políticos, alianzas e independientes, pudimos hacer llegar el cu estionario vía correo electrónico a solo 3 mil 168 candidatas y candidatos, equivalentes al 46% del total, pues el resto no tienen registro alguno de correo electrónico en la plataforma habilitada por la inst itución electoral para que la ciudadanía conozca más a quienes buscan una curul.





Además de esto, encontramos que, del total de candidaturas registradas, 38% no tienen registrado ningún otro medio de contacto como dirección de casa de campaña, teléfono, redes sociales o página web.





Respecto a las propuestas, detectamos que una de cada cuatro candidaturas no tiene nada registrado al respecto. Estos datos reflejan que no hay información suficiente para que la ciudadanía ejerza un voto lo más consciente posible el próximo 6 de junio. Por esto, desde #LaCampañaQueFalta —que Nosotrxs impulsamos desde febrero de este año— decidimos preguntar a quienes aspiran a representarnos en el Congreso Federal qué iniciativas impulsarán con prioridad, qué harán cuando se presente una situación específica en su ejercicio como legisladores y su perspectiva respecto a la democracia en el país.





Dado que no logramos llegar a todas y todos vía correo electrónico a falta de registros, también enviamos un oficio con el cuestionario a todos los representantes de partidos políticos ante el INE para que puedan compartirlo desde otra vía. La relevancia de este ejercicio no es menor ya que solo escuchamos hasta el hartazgo un mar de spots y frases de campaña, así como promesas vacías en el debate público que no ponen al centro lo que importa: las propuestas y el compromiso con las causas que pueden transformar al país por parte de quienes buscan representarnos en la máxima asamblea del país.





Votar sin estar informados puede traer consecuencias en el plazo inmediato, como ciudadanía debemos asumir la responsabilidad de conocer y exigir contar con la información suficiente y clara —nuestro derecho a saber— sobre quienes buscan representarnos. En la Cámara de Diputados se decide el destino del gasto público y se legisla en favor de nuestros derechos, además —ante el panorama actual— nos urge tomar la democracia y el poder que tenemos para asegurar que las personas que lleguen a estos escaños actúen en favor de nuestro bienestar, no a favor de intereses personales, de unos cuantos o por consigna.





Para conocer más a las candidatas y candidatos de tu distrito, estado o de un partido en específico, en la página web de Nosotrxs ( nosotrxs.org ) podrás encontrar la información actualizada de quienes nos van haciendo llegar sus respuestas para que, de primera mano, puedas constatar lo que proponen y cómo ejercerán desde el Poder Legislativo.





Nosotrxs no olvidemos que tenemos derecho a saber y a ejercer un voto informado. Hagámoslo valer el próximo 6 de junio en favor de todas y todos.













