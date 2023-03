Tesla en México

Hace poco más de una semana, el viernes antepasado, el prejidente López Obrador había descartado la construcción de la megaplanta de la empresa automotriz Tesla en Nuevo León, argumentando la escasez de agua que afecta al estado norteño. “Sencillamente, no se entregan permisos para eso; o sea, no es factible”, dijo; no obstante, tres días después y dos conversaciones con Elon Musk, el dueño de Tesla metió reversa y se hizo la luz, que siempre sí la sede será en Nuevo León.

Lo anterior, señaló, luego del compromiso de la empresa para usar agua reciclada en todo el proceso de fabricación de los vehículos, lo cual nunca estuvo en duda dado que los mismos expertos del sector señalaron, primero, que la fabricación de autos no es un proceso que requiera uso intensivo del líquido y, segundo, Tesla emplea agua tratada por la necesidad de restarle los minerales que tiene por naturaleza.

Vayamos a los años de pandemia y al complicado trayecto para que la economía aumente su velocidad de recuperación: una inversión de este tipo y de ese tamaño representa una enorme oportunidad tanto para el país en su interior, como para robustecer la imagen de México en el extranjero como un destino de inversión.

Ante la negativa inicial de Andrés López respecto a la planta en Nuevo Le4ón, la idea era asegurar que la inversión no se fuera de nuestro país, por lo que otros estados de inmediato mostraron su interés: San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Jalisco… Lo anterior, evidentemente provocó un juego político en donde cada uno de los Gobernadores intentó captar la atención y mostrar sus cualidades; sin embargo, el trabajo difícil, la labor de cantera, ya estaba hecho.

Una discusión innecesaria que se inició en febrero, cuando López Obrador señaló inicialmente la escasez de agua como impedimento para realizar en ese Estado la inversión de Tesla; finalmente, triunfó la propuesta del gobernador Samuel García, quien luego de dos años de negociación con Musk, e incluso haber logrado que visitara Monterrey a finales de octubre, alistó ya los requerimientos para comenzar la construcción en un terreno de mil 700 hectáreas en el poniente del municipio de Santa Catarina.

Regularmente en países desarrollados, con instituciones fuertes, los jefes de Estado o de Gobierno no intervienen en decisiones como esta: los gobiernos tienen entidades en que deslindan los trámites y permisos a realizar para obtener concesiones, sin intervención del Ejecutivo…

Se dice que la intervención del prejidente se dio luego de su intento por atraer la inversión hacia las cercanías del aeropuerto Felipe Ángeles, aunque también se menciona que buscó impedir que la planta se quedara en un estado en donde Morena no pudo llevarse la gubernatura, muy lejos de pensar en la economía, falta más...

En definitiva, la decisión de Tesla aprovecha bien la ubicación de México. Paulatinamente sabremos detalles de a cuánto y de qué forma llegará esta inversión, pero el saber que estará en México, en Nuevo León, el nombre de México tomará fuerza en el extranjero, máxime ante la vecindad con Estados Unidos.

Cabe subrayar la importancia que esto implica para nuestro futuro, las nuevas oportunidades que tendremos al provocar que otras empresas vuelvan los ojos a nuestro país.





¡Bienvenida Tesla!

gamogui@hotmail.com