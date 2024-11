“The Art of the Deal”; ¿estrategia de Trump con México?

Cuando Donald Trump escribió su libro The Art of the Deal en la década de los 80, su mayor ambición (al menos la que dejaba entrever) era tener el poder de negociar estratégicamente para llegar a ser un empresario de elite.

Al paso del tiempo, Trump no sólo logró abrirse camino en el hipercompetido mundo de los negocios estadounidense, sino que, además, su “arte” plasmado (“sabiamente” para sus millones de seguidores) en su libro, también le ha servido para ser electo por segunda ocasión, y de manera contundente, como presidente de los Estados Unidos.

Pero este no ha sido todo el efecto de la estrategia de negociación que documentó en su libro Donald Trump, ahora, incluso, le está sirviendo para presionar a quien se cruce en su camino rumbo a concretar sus “maquiavélicos” planes, incluido, sobre todo, el gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum, quien, por cierto, sigue para muchos especialistas, sin capacidad de respuesta.

Ahora bien, ¿de qué se trata la estrategia descrita por Trump en su libro The Art of the deal? Básicamente, y en pocas palabras, se basa en la amenaza. Este concepto lo ha dominado Trump a la perfección, primero como un exitoso empresario (incluida su incursión en la industria del entretenimiento) y, a últimos años, como el político más polifacético del mundo. Pero si algo ha demostrado Donald Trump es que cualquier estrategia de negociación, como la suya, necesita de cómplices. Por eso, no ha dudado en sumar a su equipo de trabajo a personajes que infunden temor en base a la narrativa de la amenaza. Hace una semana les hablaba de la designación de Marco Rubio como su nuevo Secretario de Estado, puesto que se ha ganado a pulso por denostar y amenazar a la corriente populista de los gobiernos de América Latina, por ejemplo, al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de entregar el país al narcotráfico.

¿Y qué me dicen de Tom Homan, el nuevo Zar Fronterizo? Homan, de entrada y dejando claro el sello que tendrá su gestión, ha prometido la mayor deportación de migrantes indocumentados que jamás haya visto la Unión Americana. “Generaré conmoción y pavor”, fueron sus palabras al respecto. En otro de mis artículo les comenté que esta aventurada empresa requeriría de recursos económicos, materiales y humanos exorbitantes, por lo que luce sólo como un golpe al aire. No obstante, Homan lanza esta amenaza a sabiendas de que los republicanos, al obtener la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, darán luz verde a cualquiera propuesta de Trump y su equipo cercano. Ahora bien, Homan también ha explicado que esta deportación masiva de la que tanto se habla será por partes, iniciando por las personas que representen un peligro para la nación, seguido de los indocumentados con antecedentes penales y, concluyendo, con los fugitivos de la ley.

Es oportuno aclarar que, para especialistas en materia de estrategia política, la amenza sólo es una llave que Trump ha usado para abrir las puertas a la negociación y, entonces sí, conseguir grandes dividendos. Basta con ver que Trump sigue siendo “trending” en Estados Unidos, y esto ha sido debido en gran medida a que su narrativa hostil ha conectado con millones de personas que coinciden en sus dichos y amenazas. No quiero sonar Trumpista, pero el presidente electo, a pesar de sus constantes ataques, sí ha dado esperanza a los latinos que radican en los Estados Unidos. ¿Será que, con su deseo de ser el “Ronald Reagan” de hoy pasaría una amnistía? ¿Será que tuvieron razón los hispanos que votaron por él (a pesar de sus palabras discriminatorias…) y que promoverá una reforma migratoria no vista desde Reagan? Pues, a pesar de sus amenazas, muchos creen que puede hacerlo.

Finalmente, en México tenemos un dicho popular que dice “el que no arriesga no gana”. En este sentido, si algo nos ha dejado claro Donald Trump desde que se convirtió en un empresario exitoso y en una figura política, es que él no sólo se arriesga en todo lo que emprende, sino que, sobre todo, lo hace de manera estratégica. Hoy, las distintas amenzas que ha lazando el presidente electo de los Estados Unidos, así como sus más cercanos colaboradores, ponen en alerta a medio mundo, incluido al gobierno de Sheinbaum. Se acerca el 20 de enero, fecha en que las amenzas de Trump se podrían convertir en realidad. ¿Su estrategia ya habrá causado efecto en Palacio Nacional de la Ciudad de México? Pronto lo sabremos.





Dr. Juan Hernández

Analista de temas de migración

Facebook: @Juan Hernandez

Twitter: @JuanHernandezS

Instagram: dr.juanhernandez