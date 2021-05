Por: Mtra. Almendra Ortiz de Zárate Béjar*

*Coordinadora académica de la Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac México.

La relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá se ha privilegiado desde la firma del TLCAN en 1994 y su importancia se refrenda con la reciente firma del TMEC. La sociedad entre las tres naciones se fortalece, no solo a través de los vínculos intergubernamentales, sino también mediante los espacios que permiten el diálogo entre el sector privado, académico y la sociedad civil.

En este contexto, el pasado 28 de abril se celebró el primer grupo de trabajo trilateral en el marco de la alianza The North American Process – A Permanent Coalition, establecida entre la Universidad Anáhuac México, la Arizona State University y la University of Calgary desde hace siete años. En esta ocasión, en colaboración con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), la agrupación reunió a representantes de la industria automotriz de los tres países para abordar los principales retos presentes en el sector, con el propósito de generar recomendaciones que puedan derivar en una mejora en los procesos del intercambio trilateral.

El evento fue inaugurado por Sergio Alcocer, presidente de Comexi y posteriormente, José Zozaya, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y Marie France Paquet, Economista principal del departamento de Asuntos Globales de Canadá, compartieron unas palabras sobre el estado actual de la industria. Posteriormente, se formaron tres grupos de trabajo integrados por destacados representantes del sector en los tres países, como Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Brian Kingston, presidente de la Asociación Canadiense de Fabricantes de Vehículos (CVMA, por sus siglas en inglés) y Leigh Merino, vicepresidente de Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos (MEMA, por sus siglas en inglés), entre otro actores líderes en el medio.

El primer grupo se enfocó en el análisis de las reglas de origen; el segundo, se centró en la discusión sobre la implementación del TMEC en cuanto a normas y estándares laborales, con especial énfasis en las implicaciones del futuro del outsourcing en México y, por último, el tercer grupo examinó la infraestructura de la región de Norteamérica en términos de competitividad, para el desarrollo de vehículos eléctricos.

Las principales conclusiones derivadas del ejercicio indicaron la necesidad de fortalecer el bloque comercial de América del Norte: buy North American, not only American. Asimismo, se señaló que, de no consolidar un bloque trilateral fortalecido en el sector que integre eficientemente las cadenas productivas de valor, se puede generar un vacío que potencialmente podría ser aprovechado por los países asiáticos.

La clausura se dio a manos de Carlos García Fernández, director de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México y expresidente de la ANPACT. El mensaje final promovió la continuidad del ejercicio, en aras de construir una relación próspera que impacte de manera positiva en un ámbito de vital importancia en la dinámica económica de los tres países.